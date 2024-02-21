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تغييرات جمالية بسيطة وغير مكلفة تضمن لكن الجمال والنضارة الطبيعية... هذا ما شاركته إحدى مؤثرات الجمال! (فيديو)

تغييرات جمالية بسيطة وغير مكلفة تضمن لكن الجمال والنضارة الطبيعية... هذا ما شاركته إحدى مؤثرات الجمال! (فيديو)





وفي التفاصيل، نشرت صانعة المحتوى الأميركية "ماغي سيلرز"، مقطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك، حاولت من خلاله شرح تفاصيل التغييرات العشرة التي أجرتها لتحسين مظهرها وصحتها.



وكانت التوصية الأولى التي قدمتها سيلرز هي التقليل من تناول المشروبات الكحولية، لأن ذلك يساعد على النوم بشكل أفضل ويحسّن الصحة البدنية والعقلية.



ونصحت سيلرز بدمج اللحوم ومنتجات الألبان ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ لم يكن شعرها سميكًا جدًا من قبل، كما أن رموشها وحاجبيها وأظافرها، نمت بشكل أفضل بعد أن بدأت بتناول اللحوم ومنتجات الألبان.



كما تحدثت سيلرز عن طريقة التحكم بنسبة الغلوكوز في الدم، كما أصرّت أن ذلك يزوّد الجسم بطاقة رهيبة، ثم نصحت بالسير 10000 خطوة على الأقل كل يوم.



كذلك، شددت سيلرز على أهمية شرب الماء بمجرد الاستيقاظ مع منشط للأمعاء، بدلا من القهوة، لأن ذلك يساعد في تحقيق التوازن بين الهرمونات والتخلص من حب الشباب.



وقالت سيلرز إنها تقوم بتدليك عظام وجنتيها وفكها يوميا من خلال "غوا شا"، وهي طريقة علاجية صينية تقليدية يتم فيها استخدام أداة ذات حواف ناعمة لنحت مناطق الجلد بلطف وتحسين الدورة الدموية.



وأشارت سيلرز إلى أنها توقفت أيضًا عن الصيام المتقطع، لأنه لم يكن مفيدًا بالنسبة إليها، ونصحت بتناول وجبة واحدة على الأقل يوميًا.



وكانت النصيحة الأخيرة هي إعطاء الأولوية للتمدد والعلاج الطبيعي من خلال ممارسة التمارين والعلاج الطبيعي. كشفت إحدى المؤثرات عن الترقيات الصحية غير المكلفة التي يمكن لأي فتاة القيام بها لتحقيق إشراقة جسدية وعقلية بميزانية محدودة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، نشرت صانعة المحتوى الأميركية "ماغي سيلرز"، مقطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك، حاولت من خلاله شرح تفاصيل التغييرات العشرة التي أجرتها لتحسين مظهرها وصحتها.وكانت التوصية الأولى التي قدمتها سيلرز هي التقليل من تناول المشروبات الكحولية، لأن ذلك يساعد على النوم بشكل أفضل ويحسّن الصحة البدنية والعقلية.ونصحت سيلرز بدمج اللحوم ومنتجات الألبان ضمن النظام الغذائي اليومي، إذ لم يكن شعرها سميكًا جدًا من قبل، كما أن رموشها وحاجبيها وأظافرها، نمت بشكل أفضل بعد أن بدأت بتناول اللحوم ومنتجات الألبان.كما تحدثت سيلرز عن طريقة التحكم بنسبة الغلوكوز في الدم، كما أصرّت أن ذلك يزوّد الجسم بطاقة رهيبة، ثم نصحت بالسير 10000 خطوة على الأقل كل يوم.كذلك، شددت سيلرز على أهمية شرب الماء بمجرد الاستيقاظ مع منشط للأمعاء، بدلا من القهوة، لأن ذلك يساعد في تحقيق التوازن بين الهرمونات والتخلص من حب الشباب.وقالت سيلرز إنها تقوم بتدليك عظام وجنتيها وفكها يوميا من خلال "غوا شا"، وهي طريقة علاجية صينية تقليدية يتم فيها استخدام أداة ذات حواف ناعمة لنحت مناطق الجلد بلطف وتحسين الدورة الدموية.وأشارت سيلرز إلى أنها توقفت أيضًا عن الصيام المتقطع، لأنه لم يكن مفيدًا بالنسبة إليها، ونصحت بتناول وجبة واحدة على الأقل يوميًا.وكانت النصيحة الأخيرة هي إعطاء الأولوية للتمدد والعلاج الطبيعي من خلال ممارسة التمارين والعلاج الطبيعي.