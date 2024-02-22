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ماذا قالت أول ضابطة جوية توّجت ملكة جمال أميركا عن تجربتها؟

ماذا قالت أول ضابطة جوية توّجت ملكة جمال أميركا عن تجربتها؟











وقالت مارش: "أردت أن أكون رائدة فضاء لمدة ثماني سنوات تقريبًا. ولكن بعد ذلك اكتشفت أكاديمية القوات الجوية، وأثارت اهتمامي على الفور، ولم أكن أدرك أنني سأنجح وأحب هذا المجال."



وماديسون التي توجت بلقب ملكة جمال أميركا لعام 2024، هي أيضًا طالبة ماجستير في برنامج السياسة العامة في جامعة هارفارد. وفازت بلقب ملكة جمال كولورادو العام الفائت، وفق موقع



وقالت مارش إنها تأمل في إلهام النساء الأخريات في القوات المسلحة للتحليق عالياً.



وأضافت: " كانت هناك أوقات تتعارض فيها الصورة النمطية للمرأة العسكرية التي تتنافس في مسابقات ملكات الجمال. الآن، أنا قادرة على كسر هاتين الصورتين النمطيتين في وقت واحد." ماديسون مارش، ملازم ثاني في القوات الجوية، هي أول ضابطة في القوات الجوية تتوج ملكة جمال أميركا.وقالت مارش: "أردت أن أكون رائدة فضاء لمدة ثماني سنوات تقريبًا. ولكن بعد ذلك اكتشفت أكاديمية القوات الجوية، وأثارت اهتمامي على الفور، ولم أكن أدرك أنني سأنجح وأحب هذا المجال."وماديسون التي توجت بلقب ملكة جمال أميركا لعام 2024، هي أيضًا طالبة ماجستير في برنامج السياسة العامة في جامعة هارفارد. وفازت بلقب ملكة جمال كولورادو العام الفائت، وفق موقع "فوكس نيوز" وقالت مارش إنها تأمل في إلهام النساء الأخريات في القوات المسلحة للتحليق عالياً.وأضافت: " كانت هناك أوقات تتعارض فيها الصورة النمطية للمرأة العسكرية التي تتنافس في مسابقات ملكات الجمال. الآن، أنا قادرة على كسر هاتين الصورتين النمطيتين في وقت واحد."