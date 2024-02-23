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خصلة شعر تنمو في نصف جبهتها... حالتها الغريبة لم تمنعها من أن تصبح عارضة أزياء! (صورة)

خصلة شعر تنمو في نصف جبهتها... حالتها الغريبة لم تمنعها من أن تصبح عارضة أزياء! (صورة)







وتمتلك رادا بريليفيتش، البالغة من العمر 18 عامًا، خصلة من الشعر على جبهتها. وبينما طُلب منها إزالتها من قبل وسائل الإعلام، أجابت بأنها فخورة بمظهرها.



ولاحظت رادا خصلة الشعر المتناثرة على جبهتها لأول مرة عندما كانت طفلة صغيرة، لكنها اعتقدت أنها شيء يمتلكه الجميع.



ولكنها اكتشفت العكس عندما بدأ الأطفال في المدرسة في الإشارة إلى خصلة شعرها والسؤال عنها، حتى أدركت أنها تملك شيئاً غريباً.



وبعد ترك المدرسة، قررت رادا الانتقال إلى عرض الأزياء، حيث شاركت في جلسات تصوير متعددة لوكالات مختلفة.



ومع ذلك، لم تكن كل الوكالات داعمة للخصلة الوحيدة على جبينها، وقالت إن بعض هذه الوكالات طلبت منها إزالتها بالليزر. أخبرت عارضة أزياء شابة كيف أن خصلة من الشعر على جبهتها تسببت بصدمة لكل من كان يراها، وفق موقع "ذا صن" وتمتلك رادا بريليفيتش، البالغة من العمر 18 عامًا، خصلة من الشعر على جبهتها. وبينما طُلب منها إزالتها من قبل وسائل الإعلام، أجابت بأنها فخورة بمظهرها.ولاحظت رادا خصلة الشعر المتناثرة على جبهتها لأول مرة عندما كانت طفلة صغيرة، لكنها اعتقدت أنها شيء يمتلكه الجميع.ولكنها اكتشفت العكس عندما بدأ الأطفال في المدرسة في الإشارة إلى خصلة شعرها والسؤال عنها، حتى أدركت أنها تملك شيئاً غريباً.وبعد ترك المدرسة، قررت رادا الانتقال إلى عرض الأزياء، حيث شاركت في جلسات تصوير متعددة لوكالات مختلفة.ومع ذلك، لم تكن كل الوكالات داعمة للخصلة الوحيدة على جبينها، وقالت إن بعض هذه الوكالات طلبت منها إزالتها بالليزر.