كايلي جينر تنشر صورة مثيرة بغياب حبيبها... بيكيني أسود وجسم مبلل!

أثارت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الجدل عندما نشرت صورة على إنستغرام مرتديةً البيكيني يوم الخميس، بينما يواصل حبيبها تيموثي شالاميت جولة فيلم Dune العالمية بجزئه الثاني.

وتضمن منشور الشخصية التلفزيونية، البالغة من العمر 26 عامًا، العديد من اللقطات الأخرى عبر صفحتها الرسمية التي وصفتها ببساطة بأنها "عطلة نهاية أسبوع طويلة".

واستمتعت الأم لطفلين بأشعة الشمس في صورة واحدة مثيرة بينما كانت ترتدي البيكيني باللون الأسود.

ويمكن رؤيتها وهي تميل بظهرها على حافة حوض سباحة كبير وتسمح لشعرها الداكن بالسقوط في الماء البارد.