أرادت أن تُصبح كالمؤثرات... ما فعلته بوجهها كاد أن يقتلها: لن تصدقوا كيف أصبح شكلها! (صور)

نُقلت امرأة إلى المستشفى بعد شعورها بألم حاد، وذلك عقب إجراء حشو الشفاه "الروتيني" الّذي أدّى إلى قطع إمدادات الدم عن شفتيها.

ووفق موقع " ذا صن "، عانت أخصائية التغذية باربرا مارتينيانو، 27 عامًا، من رد فعل تحسسي مخيف، وشعرت بالخوف من أن تتحول شفتيها إلى اللون الأسود و"تموت".

وذهبت إلى طبيب أسنان في ولاية بارايبا بالبرازيل، لإجراء ما اعتقدت أنه "إجراء تجميلي روتيني".

لكنها تُركت تتألم وشفتاها منتفخة بشكل كبير بسبب الإجراء الفاشل الّذي على ما يبدو قد قطع إمداد الدم عن فمها، مما يعني أن شفتيها يمكن أن تتحول إلى اللون الأسود، الأمر الّذي قد يؤدي أيضاً إلى الوفاة.

وانتهى الأمر بباربرا في نهاية المطاف في المستشفى لتلقي العلاج الطارئ من رد الفعل التحسسي الّذي كان قد بدأ يخنقها.

وقالت باربرا إنها قررت استخدام حشو الشفاه بعد أن شاهدت العديد من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثون عنها.