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كريستيان ديور تؤجل عرضها الذي طال انتظاره في هونغ كونغ

موضة وجمال
2024-02-26 | 08:52
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كريستيان ديور تؤجل عرضها الذي طال انتظاره في هونغ كونغ
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كريستيان ديور تؤجل عرضها الذي طال انتظاره في هونغ كونغ

كريستيان ديور تؤجل عرضها الذي طال انتظاره في هونغ كونغ

قالت حكومة هونغ كونغ اليوم الاثنين إن شركة الأزياء الفرنسية كريستيان ديور أجلت عرض أزياء ضخما كانت تخطط له في المدينة في آذار، دون إبداء سبب للقرار.

كان كثيرون في قطاع السلع الفاخرة يترقبون هذا الحدث على نطاق واسع بعد العرض البارز الذي قدمته لوي فويتون بقيادة المغني فاريل وليامز في تشرين الثاني الفائت، في مسعى لإعادة المدينة الصينية إلى خريطة المنتجات الفاخرة وجذب أموال الأثرياء إليها.

ولم ترد "ديور" بعد على طلبات رويترز للتعليق على سبب تأجيل العرض.

وقالت الحكومة في رسالة بالبريد الإلكتروني "لقد تلقينا للتو إخطارا من المنظم بأن الحدث سيتم تأجيله. في الواقع، غالبا ما تتأجل الأحداث الكبيرة. نواصل الترحيب بالأحداث الكبيرة التي ستقام في هونج كونج".

وأدى ظهور مراكز تسوق منافسة مثل جزيرة هاينان الصينية وتغير أذواق المستهلكين وزيادة التسوق عبر الإنترنت إلى تغيير جذري في الطلب على السلع الفاخرة في هونغ كونغ والبدء في إعادة تشكيل النشاط الاقتصادي المتعلق بالزوار في المدينة، وفقا لخبراء الصناعة.
 

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موضة وجمال

كريستيان

ديور

هونج كونج

عرض

أزياء

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