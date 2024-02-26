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نجمة أميركية مشهورة تُعلن عن أمر خاص: "ملابس السباحة هي ملابسي الداخلية" (صورة)

موضة وجمال
2024-02-26 | 11:05
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نجمة أميركية مشهورة تُعلن عن أمر خاص: &quot;ملابس السباحة هي ملابسي الداخلية&quot; (صورة)
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نجمة أميركية مشهورة تُعلن عن أمر خاص: "ملابس السباحة هي ملابسي الداخلية" (صورة)

أعلنت مارثا ستيوارت أنها تحب ارتداء ملابس السباحة تحت ملابسها، في تصريح أثار الجدل لدى وسائل الإعلام الأجنبية.
 
وقالت النجمة الأميركية في حفل غداء Old Bags في ويست بالم سبرينغز بولاية فلوريدا: "أنا أحب ملابس السباحة، وأحبّ ارتدائها تحت ملابسي فقط في حالة رغبتي في السباحة".
 
وأَضافت: "ملابس السباحة هي ملابسي الداخلية. أنا لا أرتدي أيًا من تلك الأشياء المنظمة. لا يوجد دانتيل ضيق ولا ملابس خاصة بي. أنا أرتدي ملابس السباحة فقط تحت ملابسي".
 
ويُذكر أن مارثا ستيوارت قد ظهرت على غلاف مجلة Sports Illustrated Swimsuit Issue في عام 2023 باعتبارها عارضة الأزياء الأكبر سناً على غلاف المجلة.
 
 

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