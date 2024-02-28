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قبل شهر من الأولمبياد... عرض مشترك نادر في باريس لتشكيلات مصممين بارزين
موضة وجمال
2024-02-28 | 03:30
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قبل شهر من الأولمبياد... عرض مشترك نادر في باريس لتشكيلات مصممين بارزين
أعلنت مجلة "فوغ إنترناشونال" أنه يُقام في 23 حزيران في باريس عرض أزياء جماعي مشترَك نادر لتشكيلات عدد من أبرز المصممين الفرنسيين، سيكون "بمثابة احتفال افتتاح" لدورة الألعاب الأولمبية قبل شهر من بدئها.
وقالت رئيسة تحرير "فوغ" آنا وينتور لوكالة فرانس برس خلال مؤتمر صحافي في باريس إن الحدث "يقام في الهواء الطلق، في ساحة فاندوم، وسيكون مزيجا من عروض الأزياء والأنشطة الترفيهية والأدائية وبعض المفاجآت".
وأضافت وينتور التي تُعدّ من أبرز شخصيات قطاع الموضة عالمياً ومن أكثرها نفوذاً أنها تمكنت من التغلب على عقبات كبيرة مع الإدارات المختصة في العاصمة الفرنسية لإقامة الأمسية في هذه الساحة الباريسية الرمزية.
ولم يكن اختيار التاريخ عشوائياً، إذ أن 23 حزيران يصادف اليوم الأولمبي العالمي. ووصفت وينتور هذا العرض بأنه بمثابة تكريم لـ "مئة عام من الموضة الفرنسية"، منذ دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس عام 1924.
وسيشارك عدد من المصممين البارزين بتشكيلاتهم في هذا العرض الجماعي النادر جداً، من بينهم الفرنسي جاكموس والمدير الفني لدار "بالمان" أوليفييه روستان، والمدير الفني لدار "لوي فويتون" فاريل ويليامز، الذين حضروا جميعاً المؤتمر الصحافي الذي عقد لإطلاق هذا الحدث.
ومن المقرر أن يقام احتفال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس في 26 تموز على نهر السين.
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المصممين الفرنسيين
احتفال افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.
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