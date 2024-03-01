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عرض أزياء غريب في ميلانو... الجمهور رمى القمامة على العارضات وهذا هو السبب! (فيديو)

موضة وجمال
2024-03-01 | 05:09
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عرض أزياء غريب في ميلانو... الجمهور رمى القمامة على العارضات وهذا هو السبب! (فيديو)
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عرض أزياء غريب في ميلانو... الجمهور رمى القمامة على العارضات وهذا هو السبب! (فيديو)

عرض أزياء غريب في ميلانو... الجمهور رمى القمامة على العارضات وهذا هو السبب! (فيديو)

نظمت علامة Avavav التجارية عرضا غريبا للأزياء سلط الضوء على إحدى المشكلات الاجتماعية، حيث قام فيه الحاضرون برشق العارضات بالقمامة.

وخلال أسبوع الموضة في ميلانو قام القائمون على علامة Avavav التجارية بتوزيع دلاء مليئة بالقمامة على الحاضرين قبل عرض الأزياء، وطلبوا منهم رمي العارضات بالقمامة أثناء العرض.

وأوضحوا أنهم أرادوا تسليط الضوء على مشكلة ملحة، وهي العنف النفسي في شبكات التواصل الاجتماعي، وتذكير الناس بأهمية أن يكونوا إنسانيين في عصر الكارهين والروبوتات والأشخاص الذين ينتقدون الآخرين من وراء الشاشات عبر الإنترنت.

ويُذكر أن الحضور شعر ببعض الارتباك في البداية، ولكنه انخرط في الفكرة فيما بعد، وبدأ برمي العارضات والعارضين بالقمامة وقشور الموز وأكواب القهوة.
 
 

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