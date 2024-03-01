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فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)

موضة وجمال
2024-03-01 | 11:52
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فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)
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فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)

فساتين مكشوفة وشفافة واطلالات فاضحة للغاية... كيف بدا أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك؟ (صور)

خلال أسبوع أزياء الزفاف في نيويورك، شقّ عدد من الفساتين الشفافة طريقه نحو المدرج، وكانت الأثواب ساحرة ولكنها فاضحة للغاية وهدفها إظهار مناطق خاصة وحساسة من جسد العروس.

وفي هذا السياق، تحدث موقع "ديلي ميل" البريطاني إلى إحدى مصممات فساتين الزفاف لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الاتجاه البسيط والسبب خلف اعتماد هذه الأنماط المثيرة.

وانقسم المتابعين بين من رأى أن صيحة الفساتين، شبه العارية، هي موضة مفعمة بالحيوية ومن لاقى أنها ليست محتشمة بما فيه الكفاية عندما يتعلق الأمر بحفلات الزفاف.

وقالت المصممة "جولي ساباتينو"، إن الفساتن الشفافة تحظى بشعبية خاصة في حفلات الزفاف لأن "الخلفية العارية أو الشفافة تمنح تفاصيل الفستان مثل الدانتيل رونقًا خاصا، والتطريز يصبح أكثر وضوحًا.

كذلك، اعتقدت جولي أن أحد الأسباب التي تدفع العروس إلى اعتماد هذا الأسلوب هو التأثّر بالمشاهير، بما في ذلك بهذا النمط الشفاف.
 
 
 
 
 

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