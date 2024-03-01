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القبض على اثنين من سارقي تشكيلة أزياء "بالمان"... وهذه العقوبة!
موضة وجمال
2024-03-01 | 16:42
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القبض على اثنين من سارقي تشكيلة أزياء "بالمان"... وهذه العقوبة!
القبض على اثنين من سارقي تشكيلة أزياء "بالمان"... وهذه العقوبة!
حُكم الأربعاء في بوبينيي قرب باريس بالسجن على رجلين، أحدهما عاماً واحداً والثاني عاماً ونصف عام، لسطوهما على قطع من تشكيلة دار "بالمان" للأزياء كان يُفترض أن تُعرض ضمن أسبوع الموضة في باريس في ايلول.
وأجريت للرجلين البالغين 23 و25 عاماً، ولثالث في الرابعة والعشرين بُرّئ من تهمة التواطؤ معهما في السرقة، محاكمة فورية أمام محكمة الجنايات في بوبينيي، وهي صيغة مبسّطة تتيح محاكمة سريعة للمشتبه بهم في بعض القضايا.
وأرجئت إلى 13 آذار المحاكمة التي كانت مقررة الأربعاء لثلاثة رجال آخرين، بطلب من وكلاء الدفاع عنهم.
وتعرّضت شاحنة تحمل قطعاً من التشكيلة الجديدة لمصمم أزياء "بالمان" الشهير أوليفييه روستان في منتصف أيلول لهجوم على الطريق بين مطار رواسي ومقر دار المنتجات الفاخرة في باريس، من مجموعة مسلحة لاذ أفرادها بالفرار.
وعمل فريق الدار ليلاً ونهاراً على إعادة إنتاج القطع المفقودة، وأقيم العرض كما كان مقرراً له بعد 11 يوماً.
وقدّرت "بالمان" الأضرار المادية بمبلغ 595162 يورو، آخذة في الاعتبار القيمة السوقية وتكلفة إعادة التصنيع وخصوصاً الخسارة في حجم المبيعات مقارنة بالمواسم السابقة، ويضاف إلى ذلك حوالي 50 ألف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية.
وكان المتهمون أوقِفوا في منتصف كانون الثاني الفائت، بعد تحقيقات أجرتها الشرطة القضائية في سين سان دوني طوال أربعة أشهر من التحقيق.
وحكمت المحكمة على الرجلين بالسجن ثلاث سنوات، لكن أحدهما حصل على 18 شهراً من التعليق تحت الاختبار، فيما حصل الثاني على عامين من التعليق تحت الاختبار.
وكان المدعي العام قد طالب بالسجن ست وخمس سنوات مع النفاذ في حقهما.
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