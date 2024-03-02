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ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء
موضة وجمال
2024-03-02 | 17:15
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ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء
ضمن تصفيات مسابقة ملكة جمال العالم 71st Miss World، شاركت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون السبت في تحدي عرض الأزياء Top Model Challenge، وقد حلّت في المراتب العشرين الأولى في هذا التحدي، ما يزيد من فرص حصولها على اللقب.
يذكر أن ياسمينا زيتون كانت قد تأهلت الى نصف نهائيات المسابقة الجمالية، وقد حجزت لنفسها مكانا في الTop 40 بعد فوزها في تحدّي الجمال الهادف Beauty With a Purpose.
وتستمر فعاليات المسابقة حتى يوم السبت ٩ آذار، تاريخ الحفل الختامي الذي سينقل مباشرة عند الساعة الرابعة بعد الظهر عبر شاشة الLBCI.
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