الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ستيلا مكارتني تبعث "رسالة مهذبة للتذكير" بالأضرار البيئية للموضة في باريس

موضة وجمال
2024-03-05 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ستيلا مكارتني تبعث &quot;رسالة مهذبة للتذكير&quot; بالأضرار البيئية للموضة في باريس
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ستيلا مكارتني تبعث "رسالة مهذبة للتذكير" بالأضرار البيئية للموضة في باريس

ستيلا مكارتني تبعث "رسالة مهذبة للتذكير" بالأضرار البيئية للموضة في باريس

قادت ستيلا مكارتني جمهورها إلى صوبة زجاجية عملاقة في متنزه بباريس لتقديم عرضها لموسم الشتاء حيث عرضت مجموعتها المصنوعة من الصوف والنيلون والقطن والبوليستر المعاد تدويره تحت أشعة الشمس الساطعة.

وظهرت صور لجبال جليدية تذوب على شاشات خلف منصة العرض بينما يدوى صوت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان على مقطع موسيقي فيما يُفترض أنه يرمز للأرض الأم، وقالت متسائلة "ماذا سيتبقى مني، بعدك؟"

وتهادت عارضات الأزياء على منصة العرض وقدمن سترات فضفاضة بأكتاف عريضة وسراويل منخفضة بحيث لا تغطي منطقة الخصر وفساتين حريرية ومعاطف تشبه الجلد مصنوعة من مواد مستخرجة من التفاح ومعاطف ضخمة من قطع الصوف المنسوجة معا.

وبعد انتهاء العرض توقفت مكارتني لالتقاط الصور مع عدد كبير من الحضور من بينهم والدها بول مكارتني والموسيقي رينجو ستار وباريس جاكسون والممثلة تشارلوت رامبلينج قبل أن تنغمس في حوار مع الصحفيين.

وركزت الأسئلة على البيئة. وقالت مكارتني إنها تفضل الإيجابية على الغصب عندما ترغب في أن تبعث برسالة.

وتحدثت عن قطاع الموضة قائلة "إنها إحدى أكثر القطاعات المؤذية في كوكبنا ونحن نتصرف وكأنها ليست كذلك"، مشيرة إلى أن الفكرة تعتمد على إرسال "تذكرة مهذبة" وعرض بعض الحلول.

وصف مدير مجموعة إل.في.إم.إتش أنتونيو بيلوني دور مكارتني في مجموعة الأزياء الفاخرة بأنه "ملهم" للمجموعة بأسرها خصوصا في ما يتعلق بالموضوعات البيئية نظرا لخبرتها الطويلة.

أنشأت مكارتني علامتها التجارية في 2001 متعهدة بعدم استخدام الجلود أو الفراء وانضمت لمجموعة إل.في.إم.إتش في 2019.

يستمر أسبوع الموضة في باريس حتى الخامس من آذار وتقام عروض دور الأزياء الكبرى مثل شانيل ولوي فيتون في اليوم الأخير من العرض.
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

مكارتني

"رسالة

مهذبة

للتذكير"

بالأضرار

البيئية

للموضة

باريس

LBCI التالي
عملية تجميل تعيد رجلا خمسينيا إلى شبابه... والمتابعون يشككون بصحة الصور (صور)
هذا ما قررت امرأة خمسينية القيام به لعلاج شعرها... ولكنها لم تتوقع النتيجة! (صور)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:57

محاطة بعدسات الكاميرات... وصول مبهر لهيفاء وهبي إلى عرض "لوبوتان" في باريس (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-02

"إلى الحب في حياتي"... توقيع على فستان عرضته جورجينا رودريغيز بأسبوع الموضة بباريس يثير ضجة! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2024-02-26

مصادر تكشف لـ"الجزيرة" بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه إسرائيل في باريس

LBCI
أخبار دولية
2024-02-26

باريس تجدد "دعمها الواضح والمستمر" للمقترح المغربي حول نزاع الصحراء الغربية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
11:01

عملية تجميل تعيد رجلا خمسينيا إلى شبابه... والمتابعون يشككون بصحة الصور (صور)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-04

هذا ما قررت امرأة خمسينية القيام به لعلاج شعرها... ولكنها لم تتوقع النتيجة! (صور)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-02

ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء

LBCI
موضة وجمال
2024-03-02

"إلى الحب في حياتي"... توقيع على فستان عرضته جورجينا رودريغيز بأسبوع الموضة بباريس يثير ضجة! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:20

روسيا تعلن أنها اعترضت ثلاث طائرات عسكرية فرنسية في البحر الأسود

LBCI
أخبار لبنان
10:44

المجلس المذهبي: التحديات التي تواجه الوطن تستدعي من جميع المسؤولين تضافر الجهود لإنقاذه من الأخطار

LBCI
أخبار دولية
2024-02-19

نتنياهو: حرية العبادة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان لكن دخول المسجد سيخضع لقيود

LBCI
آخر الأخبار
15:12

الشيخ نعيم قاسم للـ LBCI:عندما تتوقف الحرب في غزة تتوقف في لبنان وبعدها كل النقاشات المتعلقة بالجنوب تُنجز بالطريقة الصحيحة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا

LBCI
أخبار لبنان
15:48

نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

في بينالي البندقية... الجناح اللبناني ينتهك الأعراف ويبعث برسالة نسوية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

خارطة طريق جديدة تنظم الفوضى القائمة في مجال النزوح السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

غانتس ونتنياهو.. قصة خلاف مستمرة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الشارع من جديد... والطلاب في صفوفهم!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:41

عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام

LBCI
فنّ
03:27

احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها

LBCI
خبر عاجل
13:59

تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
15:38

الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان

LBCI
اقتصاد
01:44

إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟

LBCI
حال الطقس
00:00

استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...

LBCI
منوعات
09:34

كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!

LBCI
منوعات
09:30

تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More