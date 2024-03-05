الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
15
o
الجنوب
14
o
البقاع
4
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ستيلا مكارتني تبعث "رسالة مهذبة للتذكير" بالأضرار البيئية للموضة في باريس
موضة وجمال
2024-03-05 | 09:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ستيلا مكارتني تبعث "رسالة مهذبة للتذكير" بالأضرار البيئية للموضة في باريس
ستيلا مكارتني تبعث "رسالة مهذبة للتذكير" بالأضرار البيئية للموضة في باريس
قادت ستيلا مكارتني جمهورها إلى صوبة زجاجية عملاقة في متنزه بباريس لتقديم عرضها لموسم الشتاء حيث عرضت مجموعتها المصنوعة من الصوف والنيلون والقطن والبوليستر المعاد تدويره تحت أشعة الشمس الساطعة.
وظهرت صور لجبال جليدية تذوب على شاشات خلف منصة العرض بينما يدوى صوت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان على مقطع موسيقي فيما يُفترض أنه يرمز للأرض الأم، وقالت متسائلة "ماذا سيتبقى مني، بعدك؟"
وتهادت عارضات الأزياء على منصة العرض وقدمن سترات فضفاضة بأكتاف عريضة وسراويل منخفضة بحيث لا تغطي منطقة الخصر وفساتين حريرية ومعاطف تشبه الجلد مصنوعة من مواد مستخرجة من التفاح ومعاطف ضخمة من قطع الصوف المنسوجة معا.
وبعد انتهاء العرض توقفت مكارتني لالتقاط الصور مع عدد كبير من الحضور من بينهم والدها بول مكارتني والموسيقي رينجو ستار وباريس جاكسون والممثلة تشارلوت رامبلينج قبل أن تنغمس في حوار مع الصحفيين.
وركزت الأسئلة على البيئة. وقالت مكارتني إنها تفضل الإيجابية على الغصب عندما ترغب في أن تبعث برسالة.
وتحدثت عن قطاع الموضة قائلة "إنها إحدى أكثر القطاعات المؤذية في كوكبنا ونحن نتصرف وكأنها ليست كذلك"، مشيرة إلى أن الفكرة تعتمد على إرسال "تذكرة مهذبة" وعرض بعض الحلول.
وصف مدير مجموعة إل.في.إم.إتش أنتونيو بيلوني دور مكارتني في مجموعة الأزياء الفاخرة بأنه "ملهم" للمجموعة بأسرها خصوصا في ما يتعلق بالموضوعات البيئية نظرا لخبرتها الطويلة.
أنشأت مكارتني علامتها التجارية في 2001 متعهدة بعدم استخدام الجلود أو الفراء وانضمت لمجموعة إل.في.إم.إتش في 2019.
يستمر أسبوع الموضة في باريس حتى الخامس من آذار وتقام عروض دور الأزياء الكبرى مثل شانيل ولوي فيتون في اليوم الأخير من العرض.
آخر الأخبار
موضة وجمال
مكارتني
"رسالة
مهذبة
للتذكير"
بالأضرار
البيئية
للموضة
باريس
التالي
عملية تجميل تعيد رجلا خمسينيا إلى شبابه... والمتابعون يشككون بصحة الصور (صور)
هذا ما قررت امرأة خمسينية القيام به لعلاج شعرها... ولكنها لم تتوقع النتيجة! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
04:57
محاطة بعدسات الكاميرات... وصول مبهر لهيفاء وهبي إلى عرض "لوبوتان" في باريس (فيديو)
فنّ
04:57
محاطة بعدسات الكاميرات... وصول مبهر لهيفاء وهبي إلى عرض "لوبوتان" في باريس (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-03-02
"إلى الحب في حياتي"... توقيع على فستان عرضته جورجينا رودريغيز بأسبوع الموضة بباريس يثير ضجة! (فيديو)
موضة وجمال
2024-03-02
"إلى الحب في حياتي"... توقيع على فستان عرضته جورجينا رودريغيز بأسبوع الموضة بباريس يثير ضجة! (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-02-26
مصادر تكشف لـ"الجزيرة" بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه إسرائيل في باريس
أخبار دولية
2024-02-26
مصادر تكشف لـ"الجزيرة" بنود الإطار الأولي لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى الذي وافقت عليه إسرائيل في باريس
0
أخبار دولية
2024-02-26
باريس تجدد "دعمها الواضح والمستمر" للمقترح المغربي حول نزاع الصحراء الغربية
أخبار دولية
2024-02-26
باريس تجدد "دعمها الواضح والمستمر" للمقترح المغربي حول نزاع الصحراء الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
11:01
عملية تجميل تعيد رجلا خمسينيا إلى شبابه... والمتابعون يشككون بصحة الصور (صور)
موضة وجمال
11:01
عملية تجميل تعيد رجلا خمسينيا إلى شبابه... والمتابعون يشككون بصحة الصور (صور)
0
موضة وجمال
2024-03-04
هذا ما قررت امرأة خمسينية القيام به لعلاج شعرها... ولكنها لم تتوقع النتيجة! (صور)
موضة وجمال
2024-03-04
هذا ما قررت امرأة خمسينية القيام به لعلاج شعرها... ولكنها لم تتوقع النتيجة! (صور)
0
موضة وجمال
2024-03-02
ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء
موضة وجمال
2024-03-02
ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء
0
موضة وجمال
2024-03-02
"إلى الحب في حياتي"... توقيع على فستان عرضته جورجينا رودريغيز بأسبوع الموضة بباريس يثير ضجة! (فيديو)
موضة وجمال
2024-03-02
"إلى الحب في حياتي"... توقيع على فستان عرضته جورجينا رودريغيز بأسبوع الموضة بباريس يثير ضجة! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:20
روسيا تعلن أنها اعترضت ثلاث طائرات عسكرية فرنسية في البحر الأسود
أخبار دولية
14:20
روسيا تعلن أنها اعترضت ثلاث طائرات عسكرية فرنسية في البحر الأسود
0
أخبار لبنان
10:44
المجلس المذهبي: التحديات التي تواجه الوطن تستدعي من جميع المسؤولين تضافر الجهود لإنقاذه من الأخطار
أخبار لبنان
10:44
المجلس المذهبي: التحديات التي تواجه الوطن تستدعي من جميع المسؤولين تضافر الجهود لإنقاذه من الأخطار
0
أخبار دولية
2024-02-19
نتنياهو: حرية العبادة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان لكن دخول المسجد سيخضع لقيود
أخبار دولية
2024-02-19
نتنياهو: حرية العبادة في المسجد الأقصى بالقدس خلال شهر رمضان لكن دخول المسجد سيخضع لقيود
0
آخر الأخبار
15:12
الشيخ نعيم قاسم للـ LBCI:عندما تتوقف الحرب في غزة تتوقف في لبنان وبعدها كل النقاشات المتعلقة بالجنوب تُنجز بالطريقة الصحيحة
آخر الأخبار
15:12
الشيخ نعيم قاسم للـ LBCI:عندما تتوقف الحرب في غزة تتوقف في لبنان وبعدها كل النقاشات المتعلقة بالجنوب تُنجز بالطريقة الصحيحة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
أخبار دولية
16:37
كريات شمونة تتعرض لهجوم بأكثر من سبعين صاروخا
0
أخبار لبنان
15:48
نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين
أخبار لبنان
15:48
نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان... ونحن غير معنيين برسائل يرسلها هوكشتاين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
تقارير نشرة الاخبار
13:52
انطلاق ليالي الحسم في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم... وبطل ألمانيا في خطر!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الـSuper Tuesday الأميركي: يوم مهم على طريق الرئاسة ٢٠٢٤
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بينالي البندقية... الجناح اللبناني ينتهك الأعراف ويبعث برسالة نسوية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
في بينالي البندقية... الجناح اللبناني ينتهك الأعراف ويبعث برسالة نسوية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
في لبنان: بلدات يتحدث أهاليها اللغة "البرازيلية"... فما سر العلاقة بين بلاد الأرز والبرازيل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
خارطة طريق جديدة تنظم الفوضى القائمة في مجال النزوح السوري
تقارير نشرة الاخبار
13:40
خارطة طريق جديدة تنظم الفوضى القائمة في مجال النزوح السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غانتس ونتنياهو.. قصة خلاف مستمرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
غانتس ونتنياهو.. قصة خلاف مستمرة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الشارع من جديد... والطلاب في صفوفهم!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إلى الشارع من جديد... والطلاب في صفوفهم!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
خبر عاجل
10:41
عطل طرأ على تطبيقي فيسبوك وانستغرام
2
فنّ
03:27
احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها
فنّ
03:27
احتراق منزل مي حريري... والأخيرة تناشد تركي آل الشيخ لمساعدتها
3
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
13:59
تابعوا نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الليلة في "كلام بالسياسة" مع ندى اندراوس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI
4
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
خبر عاجل
15:38
الشيخ نعيم قاسم للـLBCI: لسنا أقرب الى الحرب الشاملة في لبنان ولكننا مستعدون لها فيما لو حصلت غدا وبنسبة 90% يتبين أنه لن يكون هناك حرب واسعة في لبنان
5
اقتصاد
01:44
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
اقتصاد
01:44
إرتفاع في سعر صفيحتي البنزين... ماذا عن أسعار المحروقات الأخرى؟
6
حال الطقس
00:00
استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...
حال الطقس
00:00
استقرار جويّ قبل عودة المنخفض...
7
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
منوعات
09:34
كيت ميدلتون في أول ظهور بعد العملية الجراحية... وصورة مسربة تُظهر حالتها!
8
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
منوعات
09:30
تعرض لصدمة كبيرة... رأى والدته العارية في غرفة النوم مع شخص غير متوقع!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More