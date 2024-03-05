عملية تجميل تعيد رجلا خمسينيا إلى شبابه... والمتابعون يشككون بصحة الصور (صور)

عملية تجميل تعيد رجلا خمسينيا إلى شبابه... والمتابعون يشككون بصحة الصور (صور)



انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لعملية تجميل مذهلة أجراها رجل خمسيني، وجعلته يبدو وكأنه في الثلاثينيات من عمره.



وشاركت مستشارة التجميل "ميليندا فارينا" هذه الصور التي أظهرت شكل الرجل قبل وبعد العملية، والتي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.



ووفقًا لفارينا، فإن التحول المذهل شمل عملية شد للوجه، شد للرقبة، رأب الجفن الرباعي وتعديل حجمه.



ومع ذلك، اشتبه عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي باحتمالية أن تكون الصورة معدّلة أم من ابتكار الذكاء الاصطناعي، ولكن فارينا نفت ذلك بشدة.