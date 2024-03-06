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مزاد على شقة كارل لاغرفيلد في باريس في هذا التاريخ

موضة وجمال
2024-03-06 | 06:52
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مزاد على شقة كارل لاغرفيلد في باريس في هذا التاريخ
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مزاد على شقة كارل لاغرفيلد في باريس في هذا التاريخ

مزاد على شقة كارل لاغرفيلد في باريس في هذا التاريخ

تُطرح شقة مصمم الأزياء الألماني كارل لاغرفيلد الذي توفي في شباط 2019، في باريس للبيع بالمزاد العلني في 26 آذار، بحسب ما أعلن مكتب الكاتب العدل المسؤول عن البيع.

هذه الشقة ذات التصميم الاستشرافي، المكونة من ثلاث غرف بمساحة 260 متراً مربعاً، مع غرفة ملابس بمساحة تزيد عن 50 متراً مربعاً، ستُطرح بسعر يبدأ من 5,3 ملايين يورو.

وقال توما جوسلان، الموثق المساعد في مكتب "ألتيميس" للكتّاب العدل، إن كارل لاغرفيلد، الذي كان لتصاميمه وعروضه المميزة لداري شانيل وفندي وعلامته التجارية الخاصة، تأثير عميق على عالم الموضة، عاش في هذه الشقة لفترة تقرب من عقد من الزمن حتى وفاته.

تقع الشقة في مبنى يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر في حي كي فولتير Quai Voltaire، في قلب مدينة باريس التاريخية، مع إطلالة على نهر السين ومتحف اللوفر. وقد أعيد تصميمها بالكامل على يد لاغرفيلد "بأسلوب استشرافي مع الخرسانة على الأرض وأقسام من الزجاج الرملي"، وفق جوسلان.

تحتوي الغرفة الرئيسية التي تبلغ مساحتها 120 متراً مربعاً على أرفف مكتبة عدة ذات إضاءة خلفية. وتحتوي منطقة النوم المطلة على الفناء على غرفة نوم مع أقسام متحركة، وغرفة تبديل ملابس بمساحة تزيد عن 50 متراً مربعاً.

هذا المزاد، الذي يأتي بعد مزادات أخرى عدة في عامي 2021 و2022 على سلع كان يملكها المصمم، سيقام في غرفة التجارة والصناعة في باريس، وكذلك عبر الإنترنت والهاتف. وحق المشاركة مشروط بإيداع مبلغ 1,06 مليون يورو، على ما ذكر المصدر نفسه.
 

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لاغرفيلد

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