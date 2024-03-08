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عارضة "بلاي بوي" باميلا أندرسون في إطلالات جريئة وحديثة... في سنّ الـ56 عاما! (صور)
موضة وجمال
2024-03-08 | 03:00
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عارضة "بلاي بوي" باميلا أندرسون في إطلالات جريئة وحديثة... في سنّ الـ56 عاما! (صور)
تتألق عارضة أزياء "بلاي بوي" الشهيرة باميلا أندرسون في جلسة تصوير، حيث قدمت مظهراً جريئاً ومليئاً بالثقة.
وقد تم نشر الصور ضمن مجلة محلية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، حيث استعرضت أندرسون جمالها الطبيعي وثقتها اللافتة.
وظهرت أندرسون، البالغة من العمر 56 عامًا، بإطلالات متنوعة تميزت بالأناقة والجاذبية معتمدةً على بدلة شفافة بأكمام طويلة من ماركة The Attico، مُكملة إطلالتها بحذاء ذو كعب أبيض من Schiaparelli وأساور من Pandora، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والجاذبية.
كما قررت أندرسون تغيير مظهرها بفضل ارتداء فستان أسود طويل الأكمام من ماركة Balenciaga، مُتقنة التفاصيل والأناقة بارتداء حذاء كعب عالي أسود من العلامة ذاتها.
وتميزت إطلالتها أيضاً بقطع أخرى من العلامات التجارية الراقية مثل برادا.
وفي حديث مع المجلة المذكورة، تبادلت أندرسون تصريحات صادقة، حيث كشفت عن إطلالتها الجريئة خلال أسبوع الموضة في باريس في تشرين الأول 2023، حيث ظهرت بدون مكياج، مُعبّرةً عن جمالها الطبيعي وثقتها في نفسها.
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
عارضة أزياء
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