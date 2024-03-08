الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عارضة "بلاي بوي" باميلا أندرسون في إطلالات جريئة وحديثة... في سنّ الـ56 عاما! (صور)

موضة وجمال
2024-03-08 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عارضة &quot;بلاي بوي&quot; باميلا أندرسون في إطلالات جريئة وحديثة... في سنّ الـ56 عاما! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
عارضة "بلاي بوي" باميلا أندرسون في إطلالات جريئة وحديثة... في سنّ الـ56 عاما! (صور)

تتألق عارضة أزياء "بلاي بوي" الشهيرة باميلا أندرسون في جلسة تصوير، حيث قدمت مظهراً جريئاً ومليئاً بالثقة.
 
وقد تم نشر الصور ضمن مجلة محلية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، حيث استعرضت أندرسون جمالها الطبيعي وثقتها اللافتة.
 
وظهرت أندرسون، البالغة من العمر 56 عامًا، بإطلالات متنوعة تميزت بالأناقة والجاذبية معتمدةً على بدلة شفافة بأكمام طويلة من ماركة The Attico، مُكملة إطلالتها بحذاء ذو كعب أبيض من Schiaparelli وأساور من Pandora، ما أضفى على إطلالتها لمسة من الفخامة والجاذبية.
 
كما قررت أندرسون تغيير مظهرها بفضل ارتداء فستان أسود طويل الأكمام من ماركة Balenciaga، مُتقنة التفاصيل والأناقة بارتداء حذاء كعب عالي أسود من العلامة ذاتها.
 
وتميزت إطلالتها أيضاً بقطع أخرى من العلامات التجارية الراقية مثل برادا.
 
وفي حديث مع المجلة المذكورة، تبادلت أندرسون تصريحات صادقة، حيث كشفت عن إطلالتها الجريئة خلال أسبوع الموضة في باريس في تشرين الأول 2023، حيث ظهرت بدون مكياج، مُعبّرةً عن جمالها الطبيعي وثقتها في نفسها.
 
 
 
 
 
 
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

عارضة أزياء

بلاي بوي

باميلا أندرسون

جلسة تصوير

مظهر

جريء

ثقة.

LBCI التالي
ظهور نادر لوالد ياسمينا زيتون: "أحلامها كبيرة جداً"... وبماذا نصحها قبل حفل Miss World؟ (فيديو)
مزاد على شقة كارل لاغرفيلد في باريس في هذا التاريخ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-03-06

امرأة خمسينية تتمتع بمظهر شبابي عشريني... وهذا ما نصحت المتابعين به!

LBCI
فنّ
2024-03-05

والدة نجمة عالمية في تصريح جريء: "كنت سأكون أماً أفضل إذا بدأت بتدخين الحشيش مبكراً"

LBCI
فنّ
2024-02-28

مظهر أصيل هميم الجديد حديث الساعة... شاهدوا صورها "قبل وبعد"

LBCI
منوعات
2024-02-26

رجل خمسيني يخسر علاقاته العاطفية للسبب نفسه... وما علاقة مظهره؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
04:00

ظهور نادر لوالد ياسمينا زيتون: "أحلامها كبيرة جداً"... وبماذا نصحها قبل حفل Miss World؟ (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-06

مزاد على شقة كارل لاغرفيلد في باريس في هذا التاريخ

LBCI
موضة وجمال
2024-03-06

50 سؤالا مع ياسمينا زيتون في منزلها... هل هي "عازبة" ومن هو الشخص الذي تعتبره مثالها الأعلى؟ (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-05

عملية تجميل تعيد رجلا خمسينيا إلى شبابه... والمتابعون يشككون بصحة الصور (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:12

بيان لشركة BUS عن فاتورة الكهرباء... هذا ما جاء فيه

LBCI
آخر الأخبار
06:17

التحكم المروري: اعادة فتح طريق عام تعلبايا بالاتجاهين

LBCI
منوعات
2024-02-23

سرقت هاتفا من شاحنته ولكنها لم تتوقع محتواه.... جريمة سرقة أدت إلى كشف جرائم قتل مرعبة وهذه التفاصيل!

LBCI
فنّ
07:35

إسقاط التهم الموجهة ضد ثلاثة أشخاص في قضية سرقة مخطوطات أغنية "هوتيل كاليفورنيا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:02

بايدن: الجيش الأميركي سيبني ميناء موقتا على ساحل قطاع غزة لاستقبال المساعدات

LBCI
أخبار لبنان
16:19

باسيل لـ "جدل": للقاء يضع خطة وطنية تكون بكركي مظلته... وقرار الهجوم ليس تلقائياً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إذا أردت أن تصبح مدربًا لكرة السلة عليك الإلتحاق بأكاديمية المدربين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

آمال التوصل لأي إتفاق لوقف النار في غزة قبل حلول شهر رمضان تبددت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

عازف العود العراقي العالمي نصير شمة يفاجىء جمهوره بموهبة جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

ليست غزة وحدها على شفا المجاعة… السودان والمجاعة بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

مصرف لبنان يدرّب الصرافين على تقنيات لمكافحة تبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

لقاء الرئيس عون بوفد من حزب الله: محاولة لإستعادة الود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الطحين يرتدي لون الدم في فلسطين…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
14:35

باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟

LBCI
منوعات
16:43

المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!

LBCI
منوعات
09:16

بعد ثوانٍ على إقلاعها... اشتعال طائرة مليئة بالركاب وفيديو صادم يوثق اللحظة!

LBCI
فنّ
09:47

إطلالة جريئة لكايتي بيري على السجادة الحمراء... كشفت مؤخرتها وملابسها الداخلية بشكل واضح! (صور)

LBCI
أخبار لبنان
09:32

بيان من "المالية" بشأن رواتب العاملين في القطاع العام...

LBCI
منوعات
10:11

تسريب رزنامة تظهر مدرسين يرتدون ملابس فاضحة وزيّ راهبة ويتصورون بطريقة بذيئة... وهذا ما حصل بعدها! (صور)

LBCI
منوعات
15:44

رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!

LBCI
خبر عاجل
13:53

تابعوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة في "جدل" الساعة 9:10 مساء عبر شاشة الـLBCI

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More