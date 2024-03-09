ياسمينا زيتون تتألق باللون الأزرق في حفل ملكة جمال العالم 2023... شاهدوا مرورها الأول (فيديو)

تألقت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون خلال ظهورها الأول في حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2023 في مدينة مومباي بالهند.

وظهرت الشابة اللبنانية مرتديةً فستاناً فخماً طويلاً باللون الأزرق، برز جمالها اللبناني أمام المشاهدين من كلّ أنحاء العالم.