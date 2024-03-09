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ياسمينا زيتون ضمن 13 Fast Track Winners في حفل ملكة جمال العالم... وإطلالة مميزة بالزي الهندي (فيديو)

موضة وجمال
2024-03-09 | 10:33
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ياسمينا زيتون ضمن 13 Fast Track Winners في حفل ملكة جمال العالم... وإطلالة مميزة بالزي الهندي (فيديو)
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ياسمينا زيتون ضمن 13 Fast Track Winners في حفل ملكة جمال العالم... وإطلالة مميزة بالزي الهندي (فيديو)

أطلّت ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون خلال حفل ملكة جمال العالم لعام 2023 بنسخته الـ71 بالزي الهندي الرسمي.
 
ويُذكر أن ياسمينا تأهلّت مع 12 مشتركة أخرى ضمن Fast Track Winners، وذلك بعد وصولها مسبقاً إلى أفضل 5 مشتركات ضمن مشروع "الجمال الهادف" أو تحدي Head-to-Head التابع للمنظمة الجمالية.
 
ويُذكر أن ياسمينا اختارت تسليط الضوء من خلال هذا التحدي على أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الأمن الغذائي.
 
 

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