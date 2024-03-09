ملكة جمال تونس تُشعل مسرح Miss World 2023 بعرض غنائي مميز (فيديو)

فازت ملكة جمال تونس إيمان محرزي ضمن حفل ملكة جمال العالم لعام 2023 بنسخته الـ71 بفئة "الموهبة"، حيث صعدت على المسرح خلال الحفل المباشر وقدمت عرضاً غنائياً مميزاً.

ويُذكر أن ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تُشارك أيضاً في المسابقة المذكورة وتأهلت أيضاً ضمن 13 مشتركة في Fast Track Winner الّتي قد تخولها التأهل إلى Top 40.

وتُشارك أيضاً كلّ من ملكة جمال العراق والمغرب إلى جانب لبنان وتونس في المسابقة الجمالية.