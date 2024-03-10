بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!

بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!

تستمرّ الاحتفالات بعد حصول ملكة جمال لبنان "ياسمينا زيتون" على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم لعام 2023.



وفي التفاصيل، أعربت زيتون عن فرحها بإيصال صوت بلدها لبنان إلى المنبر العالمي، في حديث مع وكالة "فرانس برس"، خصوصا أنها المرة الأولى التي يصل فيها لبنان إلى هذه المرحلة ضمن مسابقة ملكة جمال العالم.



كما بذلت زيتون خلال المسابقة جهدها لإيصال صوت الشعب اللبناني، ونقل صورته المميزة إلى العالم، موضحة ما يحصل مؤخرا في بلدها.



وفي ظل الظروف اللبنانية الصعبة، تفاعل اللبنانيون بتأثر وفرح مع حلول زيتون وصيفة أولى للتشيكية "كريستينا بيشكوفا" التي انتخبت مساء السبت، في الهند ملكة جمال العالم.