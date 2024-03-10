الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفل خاص
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كيف يمكنكم تحويل الملابس الرياضية المريحة إلى ملابس رسمية ومناسبة للعمل؟ هذا ما شرحته إحدى مصممات الأزياء (فيديو)

موضة وجمال
2024-03-10 | 12:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كيف يمكنكم تحويل الملابس الرياضية المريحة إلى ملابس رسمية ومناسبة للعمل؟ هذا ما شرحته إحدى مصممات الأزياء (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كيف يمكنكم تحويل الملابس الرياضية المريحة إلى ملابس رسمية ومناسبة للعمل؟ هذا ما شرحته إحدى مصممات الأزياء (فيديو)

كيف يمكنكم تحويل الملابس الرياضية المريحة إلى ملابس رسمية ومناسبة للعمل؟ هذا ما شرحته إحدى مصممات الأزياء (فيديو)

بعد وباء كوفيد-19، اعتاد الكثير من الموظفين على العمل من المنزل وواجهوا صعوبة في العودة إلى الملابس الرسمية والبدلات التقليدية للذهاب إلى العمل.

ولمعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لضمان مظهر أنيق أثناء ارتداء البناطيل المريحة عند الذهاب إلى المكتب، تحدثت مصممة الأزياء "كيم أبليت" في حديث مع موقع "ديلي ميل" البريطاني، عن الطريقة المناسبة لارتدائها بشكل مناسب للعمل.

واعتقدت أبليت أنه من الممكن ارتداء البناطيل الرياضية المريحة والضيقة في المكتب وفق تنسيق مناسب وصحيح.

وفي هذا السياق، نصحت أبليت بالدمج بين الرياضة وأناقة المكتب من خلال تنسيق الملابس مع سترة رسمية، وهذه الطريقة تضمن الراحة والمظهر المناسب للعمل في آن.

واعتمدت أبليت على العارضة "جيجي حديد" كمثال للأنثى التي ترتقي بملابسها الرياضية من خلال السترات الراقية، واعتبرت "هايلي بيبر" بدورها نموذجًا مثاليا إضافيا بسبب براعتها في ارتداء بناطيل رياضية مريحة وتنسيقها مع سترات وقمصان أنيقة.

وشدّدت أبليت على أهم نصيحة لها وهي "قاعدة القطعة الواحدة"، أي أن المظهر النهائي يجب أن يعتمد على عنصر رياضي واحد.
 

آخر الأخبار

موضة وجمال

يمكنكم

تحويل

الملابس

الرياضية

المريحة

ملابس

رسمية

ومناسبة

للعمل؟

شرحته

مصممات

الأزياء

(فيديو)

LBCI التالي
بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!
ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-06

امرأة تقوم بتصوير إحدى زميلاتها عارية داخل غرفة تبديل الملابس... وهذا ما تسبّب به تعليق أحد المؤثرين على الحادثة! (صور)

LBCI
منوعات
2024-03-06

اختبار الصداقة الحقيقية على طريقة إحدى المؤثرات على مواقع التواصل الاجتماعي... نصيحتها لم تكن متوقعة (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-02-28

تحديد الشفاه بالطريقة الصحيحة يُعتبر مسألة صعبة... إليكم هذه الحيلة المفيدة مع إحدى خبيرات التجميل! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-02-25

فيل صغير وردي يلفت انتباه السياح أثناء إحدى رحلات السفاري في جنوب إفريقيا (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
06:15

بعد حصولها على لقب الوصيفة الأولى ضمن حفل انتخاب ملكة جمال العالم... هذا ما قالته ياسمينا زيتون!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI

LBCI
موضة وجمال
2024-03-09

فوز Krystyna Pyszková من جمهورية التشيك بلقب ملكة جمال العالم الـ71

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-03-08

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟

LBCI
منوعات
2024-01-11

من ضمنها دولة عربية... إليكم أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2024

LBCI
منوعات
2023-10-06

ابن الـ 15 سنة حطم الرقم القياسي لأطول شعر في العالم: "أشعر بفخر كبير"! (صور)

LBCI
منوعات
2024-03-08

فقدت طفلتها بين ذراعيها... أم تناشد النساء لإجراء هذه الاختبارات خلال الحمل: وهذه تجربتها الأليمة!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
15:01

غزة تترقب المساعدات وشعبها يعاني الجوع

LBCI
أخبار دولية
14:56

إمتداد الحرب في الزمن... خلاصة يعززها إقرار تل أبيب خطط إجتياح رفح

LBCI
رياضة
14:50

ما هي الأسباب التي قد تؤدي إلى رحيل فيرشتابن من ريد بول إلى ميرسيدس

LBCI
أخبار دولية
14:48

بين الناتو والولايات المتحدة… روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

في يومها الوطني... المحميات الطبيعية متاحة لكل اللبنانيين والسياح مجانًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:37

السمسرة والسوق السوداء تطبع دفاتر المرور بين لبنان وسوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

لبنان ممر لتمويل حماس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

جدلٌ في إحدى المدارس بعد ورقة تعليمية تتطرق إلى طبيعة العائلة وأركانها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

بعد إنتخابها وصيفة أولى لملكة جمال العالم... ماذا تقول ياسمينا زيتون؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

ياسمينا زيتون وصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذا ما قاله والدها للـLBCI

LBCI
منوعات
15:45

تظاهرت بأنها طبيبة... وعالجت ما يُقرب من 30 مريضاً: هذا ما اعترفت به!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:44

ياسمينا زيتون وصيفة أولى في سباق جمال العالم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:20

هذا ما قالته ياسمينا زيتون بعد فوزها بلقب الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم

LBCI
خبر عاجل
14:01

مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: الثلاثاء هو الأول من شهر رمضان

LBCI
أخبار لبنان
12:26

دار الفتوى: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك

LBCI
خبر عاجل
11:29

السعودية وقطر والإمارات تعلن الإثنين أول أيام شهر رمضان

LBCI
اخبار البرامج
16:14

عبد الغني طليس في تصريح ناري: "أنا ضدّ زواج المتعة ولكنني مع الزنى"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More