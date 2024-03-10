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كيف يمكنكم تحويل الملابس الرياضية المريحة إلى ملابس رسمية ومناسبة للعمل؟ هذا ما شرحته إحدى مصممات الأزياء (فيديو)

كيف يمكنكم تحويل الملابس الرياضية المريحة إلى ملابس رسمية ومناسبة للعمل؟ هذا ما شرحته إحدى مصممات الأزياء (فيديو)





ولمعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لضمان مظهر أنيق أثناء ارتداء البناطيل المريحة عند الذهاب إلى المكتب، تحدثت مصممة الأزياء "كيم أبليت" في حديث مع موقع "



واعتقدت أبليت أنه من الممكن ارتداء البناطيل الرياضية المريحة والضيقة في المكتب وفق تنسيق مناسب وصحيح.



وفي هذا السياق، نصحت أبليت بالدمج بين الرياضة وأناقة المكتب من خلال تنسيق الملابس مع سترة رسمية، وهذه الطريقة تضمن الراحة والمظهر المناسب للعمل في آن.



واعتمدت أبليت على العارضة "جيجي حديد" كمثال للأنثى التي ترتقي بملابسها الرياضية من خلال السترات الراقية، واعتبرت "هايلي بيبر" بدورها نموذجًا مثاليا إضافيا بسبب براعتها في ارتداء بناطيل رياضية مريحة وتنسيقها مع سترات وقمصان أنيقة.



وشدّدت أبليت على أهم نصيحة لها وهي "قاعدة القطعة الواحدة"، أي أن المظهر النهائي يجب أن يعتمد على عنصر رياضي واحد. بعد وباء كوفيد-19، اعتاد الكثير من الموظفين على العمل من المنزل وواجهوا صعوبة في العودة إلى الملابس الرسمية والبدلات التقليدية للذهاب إلى العمل.ولمعرفة ما إذا كانت هناك طريقة لضمان مظهر أنيق أثناء ارتداء البناطيل المريحة عند الذهاب إلى المكتب، تحدثت مصممة الأزياء "كيم أبليت" في حديث مع موقع " ديلي ميل " البريطاني، عن الطريقة المناسبة لارتدائها بشكل مناسب للعمل.واعتقدت أبليت أنه من الممكن ارتداء البناطيل الرياضية المريحة والضيقة في المكتب وفق تنسيق مناسب وصحيح.وفي هذا السياق، نصحت أبليت بالدمج بين الرياضة وأناقة المكتب من خلال تنسيق الملابس مع سترة رسمية، وهذه الطريقة تضمن الراحة والمظهر المناسب للعمل في آن.واعتمدت أبليت على العارضة "جيجي حديد" كمثال للأنثى التي ترتقي بملابسها الرياضية من خلال السترات الراقية، واعتبرت "هايلي بيبر" بدورها نموذجًا مثاليا إضافيا بسبب براعتها في ارتداء بناطيل رياضية مريحة وتنسيقها مع سترات وقمصان أنيقة.وشدّدت أبليت على أهم نصيحة لها وهي "قاعدة القطعة الواحدة"، أي أن المظهر النهائي يجب أن يعتمد على عنصر رياضي واحد.