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هكذا تألقت النجمات العالمية بتصاميم إيلي صعب وزهير مراد في الأوسكار... إليكم أفضل الإطلالات (صور)
موضة وجمال
2024-03-11 | 08:49
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هكذا تألقت النجمات العالمية بتصاميم إيلي صعب وزهير مراد في الأوسكار... إليكم أفضل الإطلالات (صور)
انطلقت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 96، يوم الأحد، حيث تألّق أكبر نجوم هوليوود على مسرح دولبي بأبهى الإطلالات.
وتعود أفضل الإطلالات على السجادة الحمراء إلى:
هايلي ستاينفيلد:
بدت "كالحلم" في ثوب من تصميم اللبناني إيلي صعب، يتميز بزخارف زهرية ذهبية على الصدر والمعصمين ووشاح للرقبة طويل.
ماتري راماكريشنان:
وصلت النجمة الهندية بفستان يُشبه الأميرات من تصميم اللبناني زهير مراد باللونين الأبيض والأسود ومجوهرات Wempe.
مارغوت روبي:
لعبت دور البطولة في فيلم "باربي" الّذي تصدّر شباك التذاكر في الصيف الماضي، حيث استبدلت اللون الوردي على السجادة الحمراء بفستان أسود أنيق من فيرساتشي.
أريانا غراندي:
أبهرت المغنية الأميركية الجمهور بفستانها الوردي الضخم من Giambatista Valli Haute Couture، بعد عودتها المظفرة إلى الموسيقى مع ألبومها الجديد Eternal Sunshine ودورها القادم في Wicked.
زيندايا:
بدت الممثلة الشابة مذهلة بإطلالة متلألئة بكتف واحد باللونين الأسود والوردي من تصميم جورجيو أرماني، حيث خطفت الأنظار على السجادة الحمراء.
جينيفر لورانس:
أبهرت الحضور بفستان منقط بالأبيض والأسود من ديور.
لوبيتا نيونغو:
ارتدت فستانًا أزرق اللون مزينًا بأهداب من تصميم جورجيو أرماني، وأضافت محفظة ذهبية ثلاثية الأبعاد.
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
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