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"بالنسياغا" تثير الجدل بعالم الموضة... أطلقت سواراً يُشبه الشريط اللاصق! (فيديو)
موضة وجمال
2024-03-11 | 11:40
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"بالنسياغا" تثير الجدل بعالم الموضة... أطلقت سواراً يُشبه الشريط اللاصق! (فيديو)
تتضمن أحدث مجموعة من بالنسياغا أو Balenciaga سوارًا شريطيًا، والذي أحدث انقسامًا بين المشاهدين منذ ظهوره لأول مرة.
في مقطع فيديو حديث على تيك توك تم نشره خلال أسبوع الموضة في باريس، سأل الحساب الشهير @highsnobiety المشاهدين عما إذا كانوا سيشترون سوار Balenciaga الجديد، المستوحى من الشريط اللاصق الذي يباع في متجر الأجهزة المحلي أو متجر مستلزمات المكاتب.
ويُشكل هذا الأكسسوار جزءًا أكبر من مجموعة دار الأزياء لخريف وشتاء 2024 لدى الماركة العالمية.
كما قدمت المجموعة أزياء عشوائية وغير مرتبة، حيث تم استخدام أكياس الغبار للأغطية، وتم لف شريط شفاف حول بعض الإطلالات، إذ واصلت Balenciaga الحفاظ على روح الدعابة الساخرة من خلال أزيائها.
وفي الوقت نفسه، كان المظهر النهائي عبارة عن تصميم مصنوع من أكوام من الملابس الداخلية، مما يضفي معنى جديدًا تمامًا على الملابس الخارجية.
@highsnobiety
Would you wear this? 🤨
#balenciaga
♬ Imperfect Island - DJ BAI
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
بالنسياغا
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أكسسوار
مجموعة
دار الأزياء لخريف وشتاء 2024
الشريط اللاصق.
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