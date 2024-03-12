حقائب عادية تنافس تلك التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات... هذا ما قالته إحدى صانعات المحتوى! (فيديو)

حقائب عادية تنافس تلك التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات... هذا ما قالته إحدى صانعات المحتوى! (فيديو)





أعلنت "بيثني فرانكل" أنها سئمت من كمية حقائب اليد الفاخرة والباهظة الثمن، حيث شاركت أفكارها في مقطع فيديو عبر حسابها على منصة تيك توك.



وخلال السنوات الفائتة، كانت تهتم فرانكل بتقديم نصائح عدة في مجالات الموضة، الجمال وأسلوب الحياة، ولكنها أعلنت مؤخرا أنها سئمت من حياة الموضة الفاخرة.



وأعلنت فرانكل في بداية المقطع أن موضة حقائب اليد الفاخرة قد انتهت بالنسبة إليها، ,كما أن الحقائب العادية تتمتع بنوعية تنافس تلك المصنوعة من قبل مصممين عالميين.



كذلك، أشارت فرانكل إلى أنها كانت اعتمدت 3000 دولار كسعر مناسب لحقيبة اشترتها بقيمة 99 دولار، حيث قالت وهي تعرضها أمام المتابعين أنها ذات جودة فاخرة جدًا، وتفاصيلها مميزة.



وأكّدت فرانكل أنها تمتلك العديد من الحقائب المهمة، حيث قامت بمراجعة إحداها والتي تبلغ قيمتها 6000 دولار، مشيرة إلى أنها ليست جميلة مثل تلك الحقيبة التي تبلغ قيمتها 99 دولار.