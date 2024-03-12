كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)

أصبحت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الوجه الإعلاني لحملة ماركة سام إيدلمان Sam Edelman العالمية لربيع وصيف 2024.

وقد ظهرت في العديد من اللقطات الترويجية لمجموعة الأحذية الجديدة للعلامة التجارية والتي تمت مشاركتها يوم الاثنين.

وأظهرت المؤثرة، البالغة من العمر 26 عامًا، قسماً كبيراً من جسدها حيث كانت ترتدي حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية أثناء استعراضها للأحذية.

وظهرت كايلي جينر التي تحدثت مؤخرًا عن عدم تقبّل الجمهور لمظهرها، في مقطع فيديو من وراء الكواليس من جلسة التصوير التي تمت مشاركتها على حساب إنستغرام الخاص بالعلامة التجارية.

وارتدت نجمة وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا زوجًا من أحذية Bianka ذات الكعب الصغير من Sam Edelman، وبرز اللون الفضي لحذائها أثناء التقاط الصور.