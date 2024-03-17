الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
14
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لبنان يستحق العالم كله"... بدموع الفرح وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت وهذا ما قالته! (فيديو)
موضة وجمال
2024-03-17 | 10:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"لبنان يستحق العالم كله"... بدموع الفرح وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت وهذا ما قالته! (فيديو)
"لبنان يستحق العالم كله"... بدموع الفرح وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت وهذا ما قالته! (فيديو)
بعد انطلاقها من دبي قبل ظهر اليوم، وصلت ملكة جمال آسيا وأوقيانيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم وملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون الى مطار بيروت برفقة والديها.
وكان في استقبال ياسمينا زيتون على مدخل صالون الشرف في المطار وزير السياحة وليد نصار ورئيس مجلس إدارة الـLBCI الشيخ بيار الضاهر.
وبعد أن عبرت والدتها عن فخرها الكبير بابنتها، قالت ياسمينا لحظة وصولها:"أنا فخورة وسعيدة بعودتي مع هذا اللقب ولبنان يستحق كل الأمور الجميلة وهذه البداية فقط".
إشارة الى أن ياسمينا قد أحرزت بفوزها أرفع درجة يصل اليها لبنان في مسابقة ملكمة جمال العالم حتى الآن.
وبدت دموع الفرح واضحة على وجه الملكة التي كان في انتظارها داخل صالون الشرف مجموعة من الصحفيين والأقارب والأصدقاء.
وقال وزير الثقافة في كلمة له: "نرحب بياسمينا زيتون ملكة جمال آسيا وأوقيانيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، لقد عادت من خلالك الفرحة للبنانيين بصمودك وايمانك بما تقومين به، ورسمتِ معايير جديدة في هذه المسابقة العالمية وهي أن المرأة ليست فقط الجميلة بمظهرها الخارجي، بل أيضا الذكية والمثقفة والمؤمنة والتي يساعدها ايمانها بما تقوم به وبارادتها القوية على الوصول".
وأضاف نصار: "أعد اللبنانيين انشاء الله، وهذا أمل كل لبناني، أن نحتفل من جديد في بلدتك الجنوبية كفرشوبا، على أمل أن نحتقل بتحرير لبنان وأن نحتفل بك".
بدورها، شكرت ياسمينا زيتون الجميع لمشاركتها هذه الفرحة، وقالت: "حاولت قدر الامكان أو أوصل صوتي كلبنانية لأن لبنان يستحق كل الأمور الجميلة ولا أريد أن أكون عاطفية جدا لأنني أرى وجوها تعني لي الكثير ولكنني سأقول ان هذا هو لبنان الذي نريده الذي لا يستلم والقوي".
ووجهت ياسمنا الشكر للـLBCI التي واكبتها في كل خطواتها، وشددت على أن "المرأة ليست فقط بشكلها الخارجي بل بمضمونها... ولم أكن خائفة أن أتحدث عن كل ما نمر به في لبنان... وهذه البداية فقط وسأستمر كما بدأت لأن لبنان لا يستحق الوصيفة فقط بل العالم كله!".
آخر الأخبار
موضة وجمال
يستحق
العالم
كله"...
بدموع
الفرح
ياسمينا
زيتون
بيروت
قالته!
(فيديو)
بعد معاناتها وخجلها من مظهر حاجبيها... شابة تقوم بعملية زرع والنتيجة أبهرتها! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-02-21
ياسمينا زيتون بالزي الوطني اللبناني في Miss World: "بلدي منح العالم الأبجدية" (فيديو)
موضة وجمال
2024-02-21
ياسمينا زيتون بالزي الوطني اللبناني في Miss World: "بلدي منح العالم الأبجدية" (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-03-09
قبل ساعات من حفل Miss World... ياسمينا زيتون: "أريد أن أظهر للعالم صورة تُشبه اللبنانيين" (فيديو)
موضة وجمال
2024-03-09
قبل ساعات من حفل Miss World... ياسمينا زيتون: "أريد أن أظهر للعالم صورة تُشبه اللبنانيين" (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-02-23
ياسمينا زيتون تتفوّق في تحدي "الجمال الهادف" وتتأهل إلى Top 40 ملكة جمال العالم... وهذه التفاصيل (فيديو)
موضة وجمال
2024-02-23
ياسمينا زيتون تتفوّق في تحدي "الجمال الهادف" وتتأهل إلى Top 40 ملكة جمال العالم... وهذه التفاصيل (فيديو)
0
آخر الأخبار
09:56
وليد نصار خلال استقبال ياسمينا زيتون في مطار بيروت: ساعدتِ في الاثبات للرأي العام ان المرأة ليست فقط الجميلة بل أيضا الذكية والمثقفة والمؤمنة بعملها وأعد اللبنانيين أن نحتفل من جديد في بلدتك الجنوبية كفرشوبا
آخر الأخبار
09:56
وليد نصار خلال استقبال ياسمينا زيتون في مطار بيروت: ساعدتِ في الاثبات للرأي العام ان المرأة ليست فقط الجميلة بل أيضا الذكية والمثقفة والمؤمنة بعملها وأعد اللبنانيين أن نحتفل من جديد في بلدتك الجنوبية كفرشوبا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-03-15
بعد معاناتها وخجلها من مظهر حاجبيها... شابة تقوم بعملية زرع والنتيجة أبهرتها! (صور)
موضة وجمال
2024-03-15
بعد معاناتها وخجلها من مظهر حاجبيها... شابة تقوم بعملية زرع والنتيجة أبهرتها! (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-12
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-12
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
0
موضة وجمال
2024-03-12
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
موضة وجمال
2024-03-12
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
0
موضة وجمال
2024-03-12
حقائب عادية تنافس تلك التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات... هذا ما قالته إحدى صانعات المحتوى! (فيديو)
موضة وجمال
2024-03-12
حقائب عادية تنافس تلك التي تبلغ قيمتها آلاف الدولارات... هذا ما قالته إحدى صانعات المحتوى! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-02-12
رحلة عيد ميلاد تتحول إلى كابوس... ابن الـ10 أعوام يدخل في غيبوبة مُفاجئة: وهذا ما كشفته العائلة
منوعات
2024-02-12
رحلة عيد ميلاد تتحول إلى كابوس... ابن الـ10 أعوام يدخل في غيبوبة مُفاجئة: وهذا ما كشفته العائلة
0
أخبار دولية
15:54
الشرطة تحاصر مشتبهًا به في واقعتي إطلاق نار أسفرتا عن ثلاثة قتلى في شمال شرق الولايات المتحدة
أخبار دولية
15:54
الشرطة تحاصر مشتبهًا به في واقعتي إطلاق نار أسفرتا عن ثلاثة قتلى في شمال شرق الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين التيار وحزب الله: مش رمانة قلوب مليانة
تقارير نشرة الاخبار
14:26
بين التيار وحزب الله: مش رمانة قلوب مليانة
0
آخر الأخبار
16:23
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: النصر لن يكون بالقضاء على حركة حماس بل بإعادة جميع المختطفين
آخر الأخبار
16:23
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: النصر لن يكون بالقضاء على حركة حماس بل بإعادة جميع المختطفين
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:58
اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟
أخبار دولية
08:58
اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
0
أخبار لبنان
07:43
باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا
أخبار لبنان
07:43
باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا
0
أخبار لبنان
06:49
الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد
أخبار لبنان
06:49
الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
0
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
0
أخبار لبنان
14:41
ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟
أخبار لبنان
14:41
ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
17:06
ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"
منوعات
17:06
ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"
2
منوعات
05:42
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
منوعات
05:42
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
3
منوعات
17:20
عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)
منوعات
17:20
عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)
4
أخبار لبنان
05:08
هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣
أخبار لبنان
05:08
هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣
5
حال الطقس
02:35
لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟
حال الطقس
02:35
لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟
6
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
7
منوعات
12:55
لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
منوعات
12:55
لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
8
صحف اليوم
00:49
هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:49
هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More