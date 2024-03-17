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"لبنان يستحق العالم كله"... بدموع الفرح وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت وهذا ما قالته! (فيديو)

موضة وجمال
2024-03-17 | 10:20
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&quot;لبنان يستحق العالم كله&quot;... بدموع الفرح وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت وهذا ما قالته! (فيديو)
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"لبنان يستحق العالم كله"... بدموع الفرح وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت وهذا ما قالته! (فيديو)

"لبنان يستحق العالم كله"... بدموع الفرح وصلت ياسمينا زيتون الى مطار بيروت وهذا ما قالته! (فيديو)

بعد انطلاقها من دبي قبل ظهر اليوم، وصلت ملكة جمال آسيا وأوقيانيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم وملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون الى مطار بيروت برفقة والديها.

وكان في استقبال ياسمينا زيتون على مدخل صالون الشرف في المطار وزير السياحة وليد نصار ورئيس مجلس إدارة الـLBCI  الشيخ بيار الضاهر.

وبعد أن عبرت والدتها عن فخرها الكبير بابنتها، قالت ياسمينا لحظة وصولها:"أنا فخورة وسعيدة بعودتي مع هذا اللقب ولبنان يستحق كل الأمور الجميلة وهذه البداية فقط".

إشارة الى أن ياسمينا قد أحرزت بفوزها أرفع درجة يصل اليها لبنان في مسابقة ملكمة جمال العالم حتى الآن.
 



وبدت دموع الفرح واضحة على وجه الملكة التي كان في انتظارها داخل صالون الشرف مجموعة من الصحفيين والأقارب والأصدقاء.


وقال وزير الثقافة في كلمة له: "نرحب بياسمينا زيتون ملكة جمال آسيا وأوقيانيا والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم، لقد عادت من خلالك الفرحة للبنانيين بصمودك وايمانك بما تقومين به، ورسمتِ معايير جديدة في هذه المسابقة العالمية وهي أن المرأة ليست فقط الجميلة بمظهرها الخارجي، بل أيضا الذكية والمثقفة والمؤمنة والتي يساعدها ايمانها بما تقوم به وبارادتها القوية على الوصول".

وأضاف نصار: "أعد اللبنانيين انشاء الله، وهذا أمل كل لبناني، أن نحتفل من جديد في بلدتك الجنوبية كفرشوبا، على أمل أن نحتقل بتحرير لبنان وأن نحتفل بك".

بدورها، شكرت ياسمينا زيتون الجميع لمشاركتها هذه الفرحة، وقالت: "حاولت قدر الامكان أو أوصل صوتي كلبنانية لأن لبنان يستحق كل الأمور الجميلة ولا أريد أن أكون عاطفية جدا لأنني أرى وجوها تعني لي الكثير ولكنني سأقول ان هذا هو لبنان الذي نريده الذي لا يستلم والقوي".

ووجهت ياسمنا الشكر للـLBCI التي واكبتها في كل خطواتها، وشددت على أن "المرأة ليست فقط بشكلها الخارجي بل بمضمونها... ولم أكن خائفة أن أتحدث عن كل ما نمر به في لبنان... وهذه البداية فقط وسأستمر كما بدأت لأن لبنان لا يستحق الوصيفة فقط بل العالم كله!".
 

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