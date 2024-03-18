حيلة منزلية رائعة تمنحكن تجعيدة ملحوظة لرموشكن! (فيديو)

حيلة منزلية رائعة تمنحكن تجعيدة ملحوظة لرموشكن! (فيديو)

كشفت خبيرة المكياج، "سمانتا تاورمينا"، عن كيفية استخدامها لأداة منزلية غير متوقعة لمنح رموشها تجعيدة رائعة، وغالبًا ما تلجأ الأخيرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة نصائحها وحيلها الخاصة بها.



وشاركت تاورمينا في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على منصة تيك توك، أنها قادرة على تجعيد رموشها بمجرد استخدام قطعة القطن، وأظهرت للمتابعين كيف يمكنهم تطبيق الحيلة بأنفسهم.



وفي البداية، بدأت تاورمينا بوضع طبقتين من الماسكارا على كلا الجانبين من رموشها الطبيعية غير الملتفة، ثم أخرجت القطنة بعد الماسكارا مباشرة وطبقتها بشكل متكرر على رموشها.



وكان الفرق ملحوظًا للغاية حيث بدت رموش تاورمينا اليمنى مجعدة ومرفوعة، بينما ظلت رموشها اليسرى مستقيمة.