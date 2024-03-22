هل تعلمين أهمية تنظيف الرموش الاصطناعية؟... دكتورة تحذّر من مخاطر غير متوقعة! (فيديو)

هل تعلمين أهمية تنظيف الرموش الاصطناعية؟... دكتورة تحذّر من مخاطر غير متوقعة! (فيديو)



في كثير من الأحيان، تحاول النساء تجنب غسل رموشهن بعد الحصول على وصلات رموش اصطناعية في محاولة منهن لإبقائها لفترة أطول، ولكن هذا هو النهج الخاطئ، ويمكن أن يؤدي إلى مشاكل مرتبطة بعدم تنظيفها.



وفي الواقع، هناك أنواع معينة من السوائل الخاصة بتنظيف الرموش وهدفها منع العث، البكتيريا التي تعيش بشكل أساسي في بصيلات الشعر وخاصة في الرموش والحواجب والحفاظ على صحة الرموش الطبيعية.



ويمكن أن تشمل الأعراض الجفون المتقشرة، تهيج العين، الحكة والاحمرار.



وشاركت اختصاصية البصريات الدكتورة "جين وادمان" مقطع فيديو حول تجنب العث كتذكير ودود للحفاظ على نظافة تلك الجفون والرموش.



ولحسن الحظ، قالت جين إن هناك طريقة للحفاظ على نظافة وصلات الرموش وسلامة العينين.



ونصحت جين بإزالة المكياج في نهاية اليوم باستخدام ماء ميسيلار أو مزيل المكياج الخالي من الزيوت، وذلك من خلال وضع المحلول على قطعة من القطن وتركها على العينين.



وقالت جين أيضا إنه يجب على الأشخاص استخدام عود قطني لضمان الإزالة الكاملة لظلال العيون أو محدد العيون على طول خط الرموش.