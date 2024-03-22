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جيزيل بوندشين تكشف عن حادث خطير تعرّضت له: "كدتُ أن أموت!"

موضة وجمال
2024-03-22 | 13:00
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جيزيل بوندشين تكشف عن حادث خطير تعرّضت له: &quot;كدتُ أن أموت!&quot;
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جيزيل بوندشين تكشف عن حادث خطير تعرّضت له: "كدتُ أن أموت!"

كشفت عارضة الأزياء البرازيليّة السّابقة جيزيل بوندشين عن تعرُّضها لحادثٍ مرّوعٍ كاد أن يودي بحياتها، وذلك وفق ما جاء في صحيفة "ديلي ميل".
 
وقالت بوندشين أثناء ظهورها في برنامج الإعلامي الأميركي جيمي فالون، إنّها كادت أن تسقط في المُحيط أثناء قيامها بجلسة تصوير لصالح الحملة الدعائية لعطر "أوكسيجين" على جبلٍ جليديّ مُزيّف في أيسلندا. كما أشارت إلى أن الحادث الذّي وقع بين عاميّ 1997 و1999، كاد أنّ يقتلها في ثوانٍ معدودة.
 
وتابعت أنّه "كان من المُفترض أن أرتدي فستاناً قصيراً بينما كان الجميع على متن القارب يرتدون ملابس سميكة وسُترات نجاة".
 
والجدير ذكره أن جيزيل كانت في السابق من بين عارضات الأزياء الأكثر طلباً والأعلى أجراً، إذ شاركت في العديد من العروض والحملات الدعائيّة مع أهمّ الشركات العالميّة ودور الأزياء. وأعلنت بوندشين عن اعتزالها عُروض الأزياء في العام 2015 لتتمكّن من المُشاركة في مشاريع أخرى بعيداً عن عالم الموضة.
 
 
 

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موضة وجمال

عارضة الأزياء

البرازيلية

جيزيل بوندشين

حادث مروع

برنامج الإعلامي الأميركي

جيمي فالون.

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