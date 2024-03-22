Hermes تُواجه دعوى قضائيّة بسبب حقائب "بيركين"... وهذه التفاصيل

اتّهم مُحاميّان في ولاية كاليفورنيا الأميركيّة، دار "هيرميس" للأزياء الفاخرة بارتكاب "ممارسات تجاريّة غير عادلة" في ما يتعلّقُ بكيفيّة بيع حقائب اليد من نوع "بيركين"، وذلك وفقًا لدعوى قضائيّة جماعيّة.

وزعمت جهة الادّعاء أنّ "هيرميس" طلبت من العُملاء شراء "منتجات إضافيّة" ليتمكنّوا من الحصول على فرصة شراء حقيبة "بيركين" التّي تُباع بألوان ٍ وأحجامٍ محدودة في متاجر الشّركة.

وتابعت الجهة المذكورة بالقول إنّه يجب أن يكون لدى العملاء "سجّل شراء كافٍ" لشراء هذه الحقيبة. وبمُجرّد تحقيق هذا الأمر تتّم دعوة "الجديرين" منهم بحسب تصنيف الشّركة، لشراء هذه الحقيبة النادرة والمعروضة فقط في غرفة خاصّة.

وورد في الدعوى التّي رُفعت يوم الثلاثاء، أنّ مُمارسات "هيرميس" تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار الأميركيّة، كما واتّهمت جهة الادّعاء الدار بابتكار "مخطط" لاستغلال قوّتها في السوق.

ومن جهتها، أنكرت "هيرميس" لجوئها إلى اعتماد هذه المُمارسات التجاريّة المُشار إليها في القضيّة على أنها "سلوك مُقيّد وغير تنافسي".