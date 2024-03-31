عادات شائعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب... تجنبيها الآن!

يعدّ حب الشباب من بين الحالات الجلديّة الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدّة الأميركية، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " نيويورك بوست " نقلاً عن الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلديّة.

وقال طبيب الأمراض الجلديّة في مركز "إدريس" للأمراض الجلديّة في نيويورك دايفيد كيم، إنّ السبب الأكثر شيوعًا لظهور حب الشباب هو استخدام منتجات "ثقيلة وغنية بالزيوت".

ونصح كيم بإجراء بحث مفصّل عن المنتج ومكوناته قبل إضافته إلى روتين العناية بالبشرة، مضيفاً أنّ المنتجات الّتي تحتوي على زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو أو الفازلين قد تساهم في ظهور وتفاقم حب الشباب.

وأشار كيم إلى أنّ استخدام المُقشر بشكل دوري قد يُؤدي إلى تهيّج البشرة، وتابع: "المقشرات قاسية على الجلد، ولا أحد يحتاج لها لأن غسول الوجه يُعتبر وحده كافياً".

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة اعتماد روتين للعناية بالبشرة مكوّن من ثلاث خطوات فقط وهي غسول الوجه، والمرّطب بالإضافة إلى كريم واقي من الشمس.

وأكدّ كيم على أنّ التعرّق والنوم من دون غسل الوجه وتنظيفه قد يؤدّيان إلى تراكم الزيوت والأوساخ على البشرة، ما يؤدي إلى ظهور حبوب غير مرغوب فيها.