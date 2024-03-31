الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عادات شائعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب... تجنبيها الآن!

موضة وجمال
2024-03-31 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عادات شائعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب... تجنبيها الآن!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عادات شائعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب... تجنبيها الآن!

يعدّ حب الشباب من بين الحالات الجلديّة الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدّة الأميركية، وذلك وفق ما جاء في صحيفة "نيويورك بوست" نقلاً عن الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلديّة.
 
وقال طبيب الأمراض الجلديّة في مركز "إدريس" للأمراض الجلديّة في نيويورك دايفيد كيم، إنّ السبب الأكثر شيوعًا لظهور حب الشباب هو استخدام منتجات "ثقيلة وغنية بالزيوت".
 
ونصح كيم بإجراء بحث مفصّل عن المنتج ومكوناته قبل إضافته إلى روتين العناية بالبشرة، مضيفاً أنّ المنتجات الّتي تحتوي على زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو أو الفازلين قد تساهم في ظهور وتفاقم حب الشباب.
 
وأشار كيم إلى أنّ استخدام المُقشر بشكل دوري قد يُؤدي إلى تهيّج البشرة، وتابع: "المقشرات قاسية على الجلد، ولا أحد يحتاج لها لأن غسول الوجه يُعتبر وحده كافياً".
 
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة اعتماد روتين للعناية بالبشرة مكوّن من ثلاث خطوات فقط وهي غسول الوجه، والمرّطب بالإضافة إلى كريم واقي من الشمس.
 
وأكدّ كيم على أنّ التعرّق والنوم من دون غسل الوجه وتنظيفه قد يؤدّيان إلى تراكم الزيوت والأوساخ على البشرة، ما يؤدي إلى ظهور حبوب غير مرغوب فيها.

آخر الأخبار

موضة وجمال

حب الشباب

العناية بالبشرة

روتين البشرة

الحالات الجلدية

طبيب أمراض جلدية

غسول الوجه

غسيل الوجه

العرق

النوم.

اختبار بسيط يساعدك على تحديد نوع بشرتك... إليك أبرز الخطوات (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14

هل يمكن لعناق سريع أن يساعدك على النوم... هذا ما كشفه الخبراء حول "هرمون الاحتضان"!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14

من نمو الشعر إلى تعزيز النوم... فوائد غير متوقعة للحب على الجسم والعقل ولهذا السبب العلميّ يتحول حبيبك الى محور حياتك!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-12

الـLBCI في قرى العرقوب... وأبناؤها الصامدون يسألون عن السياسيين والدولة

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-30

أطعمة بسيطة قد تكون الحل للتخلص من صعوبات النوم... ما هي؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-03-27

اختبار بسيط يساعدك على تحديد نوع بشرتك... إليك أبرز الخطوات (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-23

بتكلفة خياليّة... بيلا حديد تُشارك روتينها الصباحيّ مع متابعيها! (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-22

Hermes تُواجه دعوى قضائيّة بسبب حقائب "بيركين"... وهذه التفاصيل

LBCI
موضة وجمال
2024-03-22

جيزيل بوندشين تكشف عن حادث خطير تعرّضت له: "كدتُ أن أموت!"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-03-26

طرقت باب مركز الشرطة وركضت... مراهقة أمسكت بسلاح شرطي ثم حلّت الفاجعة!

LBCI
اسرار
2024-03-30

أسرار الصحف 30-03-2023

LBCI
أخبار دولية
01:12

مقتل 7 على الأقل وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا قرب الحدود التركية

LBCI
أخبار دولية
01:48

بلغاريا ورومانيا تنضمان جزئيًا إلى منطقة شينغن

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:49

الراعي في قداس القيامة: ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام ولئلّا يُستدرج وطننا إلى حرب تطال أماكن أخرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:04

في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:38

ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

وفدا اسرائيل الى مصر وقطر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:00

تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي

LBCI
أخبار لبنان
16:02

حادث سير على اوتوستراد جبيل

LBCI
آخر الأخبار
17:59

الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟

LBCI
صحف اليوم
23:46

نتنياهو يريد ثمنًا كبيرًا جدًا لوقف الحرب (الأنباء الكويتية)

LBCI
اسرار
00:55

أسرار الصحف 31/03/2024

LBCI
صحة وتغذية
14:27

هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء

LBCI
حال الطقس
01:29

طقس عيد الفصح... هكذا يبدو

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More