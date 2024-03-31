الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
جبل لبنان
27
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
25
o
البقاع
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
عادات شائعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب... تجنبيها الآن!
موضة وجمال
2024-03-31 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
عادات شائعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب... تجنبيها الآن!
يعدّ حب الشباب من بين الحالات الجلديّة الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدّة الأميركية، وذلك وفق ما جاء في صحيفة "
نيويورك بوست
" نقلاً عن الأكاديمية الأميركية للأمراض الجلديّة.
وقال طبيب الأمراض الجلديّة في مركز "إدريس" للأمراض الجلديّة في نيويورك دايفيد كيم، إنّ السبب الأكثر شيوعًا لظهور حب الشباب هو استخدام منتجات "ثقيلة وغنية بالزيوت".
ونصح كيم بإجراء بحث مفصّل عن المنتج ومكوناته قبل إضافته إلى روتين العناية بالبشرة، مضيفاً أنّ المنتجات الّتي تحتوي على زبدة الشيا أو زبدة الكاكاو أو الفازلين قد تساهم في ظهور وتفاقم حب الشباب.
وأشار كيم إلى أنّ استخدام المُقشر بشكل دوري قد يُؤدي إلى تهيّج البشرة، وتابع: "المقشرات قاسية على الجلد، ولا أحد يحتاج لها لأن غسول الوجه يُعتبر وحده كافياً".
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة اعتماد روتين للعناية بالبشرة مكوّن من ثلاث خطوات فقط وهي غسول الوجه، والمرّطب بالإضافة إلى كريم واقي من الشمس.
وأكدّ كيم على أنّ التعرّق والنوم من دون غسل الوجه وتنظيفه قد يؤدّيان إلى تراكم الزيوت والأوساخ على البشرة، ما يؤدي إلى ظهور حبوب غير مرغوب فيها.
آخر الأخبار
موضة وجمال
حب الشباب
العناية بالبشرة
روتين البشرة
الحالات الجلدية
طبيب أمراض جلدية
غسول الوجه
غسيل الوجه
العرق
النوم.
اختبار بسيط يساعدك على تحديد نوع بشرتك... إليك أبرز الخطوات (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14
هل يمكن لعناق سريع أن يساعدك على النوم... هذا ما كشفه الخبراء حول "هرمون الاحتضان"!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14
هل يمكن لعناق سريع أن يساعدك على النوم... هذا ما كشفه الخبراء حول "هرمون الاحتضان"!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14
من نمو الشعر إلى تعزيز النوم... فوائد غير متوقعة للحب على الجسم والعقل ولهذا السبب العلميّ يتحول حبيبك الى محور حياتك!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-14
من نمو الشعر إلى تعزيز النوم... فوائد غير متوقعة للحب على الجسم والعقل ولهذا السبب العلميّ يتحول حبيبك الى محور حياتك!
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-12
الـLBCI في قرى العرقوب... وأبناؤها الصامدون يسألون عن السياسيين والدولة
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-12
الـLBCI في قرى العرقوب... وأبناؤها الصامدون يسألون عن السياسيين والدولة
0
صحة وتغذية
2024-01-30
أطعمة بسيطة قد تكون الحل للتخلص من صعوبات النوم... ما هي؟
صحة وتغذية
2024-01-30
أطعمة بسيطة قد تكون الحل للتخلص من صعوبات النوم... ما هي؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-03-27
اختبار بسيط يساعدك على تحديد نوع بشرتك... إليك أبرز الخطوات (فيديو)
موضة وجمال
2024-03-27
اختبار بسيط يساعدك على تحديد نوع بشرتك... إليك أبرز الخطوات (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-03-23
بتكلفة خياليّة... بيلا حديد تُشارك روتينها الصباحيّ مع متابعيها! (فيديو)
موضة وجمال
2024-03-23
بتكلفة خياليّة... بيلا حديد تُشارك روتينها الصباحيّ مع متابعيها! (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-03-22
Hermes تُواجه دعوى قضائيّة بسبب حقائب "بيركين"... وهذه التفاصيل
موضة وجمال
2024-03-22
Hermes تُواجه دعوى قضائيّة بسبب حقائب "بيركين"... وهذه التفاصيل
0
موضة وجمال
2024-03-22
جيزيل بوندشين تكشف عن حادث خطير تعرّضت له: "كدتُ أن أموت!"
موضة وجمال
2024-03-22
جيزيل بوندشين تكشف عن حادث خطير تعرّضت له: "كدتُ أن أموت!"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-26
طرقت باب مركز الشرطة وركضت... مراهقة أمسكت بسلاح شرطي ثم حلّت الفاجعة!
منوعات
2024-03-26
طرقت باب مركز الشرطة وركضت... مراهقة أمسكت بسلاح شرطي ثم حلّت الفاجعة!
0
اسرار
2024-03-30
أسرار الصحف 30-03-2023
اسرار
2024-03-30
أسرار الصحف 30-03-2023
0
أخبار دولية
01:12
مقتل 7 على الأقل وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا قرب الحدود التركية
أخبار دولية
01:12
مقتل 7 على الأقل وإصابة 30 في انفجار سيارة في سوريا قرب الحدود التركية
0
أخبار دولية
01:48
بلغاريا ورومانيا تنضمان جزئيًا إلى منطقة شينغن
أخبار دولية
01:48
بلغاريا ورومانيا تنضمان جزئيًا إلى منطقة شينغن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:49
الراعي في قداس القيامة: ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام ولئلّا يُستدرج وطننا إلى حرب تطال أماكن أخرى
أخبار لبنان
04:49
الراعي في قداس القيامة: ثقافتنا أن نكون صنّاع سلام ولئلّا يُستدرج وطننا إلى حرب تطال أماكن أخرى
0
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
تقارير نشرة الاخبار
15:04
في يومي عيد الفصح ورمضان .. المطاعم full
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
تقارير نشرة الاخبار
14:41
هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
تكريم شخصيات لبنانية ممّن كرّسوا حياتهم للفن والثقافة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:38
ماذا بعد الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وفدا اسرائيل الى مصر وقطر
تقارير نشرة الاخبار
14:36
وفدا اسرائيل الى مصر وقطر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
14:33
استهداف هو الثالث على اليونيفيل منذ بدء المواجهة في الجنوب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة
تقارير نشرة الاخبار
14:30
هدر الطعام آفة اجتماعية يحاربها لبنان بوسائل بسيطة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
خبر عاجل
12:00
تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي
2
أخبار لبنان
16:02
حادث سير على اوتوستراد جبيل
أخبار لبنان
16:02
حادث سير على اوتوستراد جبيل
3
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري
آخر الأخبار
17:59
الجزيرة نقلا عن الجيش الإسرائيلي: أسقطنا هدفا جويا مشبوها كان يتجه نحو الأراضي الإسرائيلية من المجال الجوي السوري
4
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
في الشرق الأوسط: منافسة على صناعة المسيرات... فمن يحتل الصدارة؟
5
صحف اليوم
23:46
نتنياهو يريد ثمنًا كبيرًا جدًا لوقف الحرب (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
23:46
نتنياهو يريد ثمنًا كبيرًا جدًا لوقف الحرب (الأنباء الكويتية)
6
اسرار
00:55
أسرار الصحف 31/03/2024
اسرار
00:55
أسرار الصحف 31/03/2024
7
صحة وتغذية
14:27
هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء
صحة وتغذية
14:27
هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء
8
حال الطقس
01:29
طقس عيد الفصح... هكذا يبدو
حال الطقس
01:29
طقس عيد الفصح... هكذا يبدو
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More