الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إذا كنتِ حزينة... أضيفي المزيد من أحمر الشفاه: إليكم ما كشفته دراسة جديدة!

موضة وجمال
2024-04-01 | 08:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إذا كنتِ حزينة... أضيفي المزيد من أحمر الشفاه: إليكم ما كشفته دراسة جديدة!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إذا كنتِ حزينة... أضيفي المزيد من أحمر الشفاه: إليكم ما كشفته دراسة جديدة!

إذا كنتِ حزينة... أضيفي المزيد من أحمر الشفاه: إليكم ما كشفته دراسة جديدة!

وجدت دراسة أن المكياج يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على تحسين الحالة المزاجية للمرأة ويساعد في الحفاظ على صحة نفسية جيدة.

وفي التفاصيل، قام الباحثون بتجنيد 240 شابة متطوعة للقيام بالدراسة، وطلبوا من نصفهن أن تضعن المكياج ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع بينما اعتمدت النساء الأخريات على مظهرهن الطبيعي.

ووجد الباحثون أن النساء اللواتي تضعن المكياج شهدن انخفاضًا ملحوظًا في أعراض الاكتئاب، انخفاض مستويات التوتر، وارتفاعًا في احترام الذات.

وفي هذا السياق، طرح الخبراء نظرية "تأثير التمويه" ومفادها أن المكياج يساعد النساء في التغلب على مخاوف الصورة الذاتية من خلال تغيير مظهرهن مع تحفيز مشاعر الجاذبية ما يحسّن مزاجهن.

وقال فريق البحث من جامعتي ساو باولو البرازيلية وكوينزلاند الأسترالية إن النتائج أشارت إلى أن الاستخدام المتكرر للمكياج يمكن أن يساهم في تحسين فعال ومستدام في الرفاهية والصحة العقلية لدى النساء.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

موضة وجمال

حزينة...

أضيفي

المزيد

الشفاه:

إليكم

كشفته

دراسة

جديدة!

أول سعودية تُشارك في ملكة جمال الكون 2024... من هي الحسناء رومي القحطاني؟ (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-03-08

دواء يؤمن وقاية فعّالة ضد التهاب القصيبات... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-08

مهدئات مخدرة ممنوعة من الاستخدام قد تكون الحل البديل لمعالجة الاكتئاب وتعزيز العلاقة الجنسية... إليكم هذه الدراسة الجديدة!

LBCI
منوعات
2024-01-10

مشاعر الرجال تجاه شريكاتهم تدوم أكثر من مشاعر النساء؟!... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-29

تناول هذه الأنواع من الأسماك يقلل من خطر إصابتكم بالسرطان وأمراض أخرى... هذا ما شرحته دراسة جديدة!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
15:52

أول سعودية تُشارك في ملكة جمال الكون 2024... من هي الحسناء رومي القحطاني؟ (صورة)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-31

عادات شائعة تؤدي إلى ظهور حب الشباب... تجنبيها الآن!

LBCI
موضة وجمال
2024-03-27

اختبار بسيط يساعدك على تحديد نوع بشرتك... إليك أبرز الخطوات (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-23

بتكلفة خياليّة... بيلا حديد تُشارك روتينها الصباحيّ مع متابعيها! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
02:39

التحكم المروري: لتوخي الحذر وتخفيف السرعة على مثلث خلدة - بشامون بسبب تسرب مادة المازوت ودراج من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-30

هكذا يحتفلون بعيد القيامة حول العالم!

LBCI
أخبار دولية
12:56

ماذا أظهر فرز الأصوات الرسميّ الجزئيّ في تركيا؟

LBCI
خبر عاجل
2024-03-30

تذكير بوجوب تقديم الساعة ساعة واحدة إعتبارا من منتصف هذه الليلة عملا بالتوقيت الصيفي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:13

مقتل قيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان بالغارة الاسرائيلية على دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:00

بعد أكثر من 11 عاما... الآذان يصدح في المسجد الأموي بحلب

LBCI
أخبار لبنان
07:59

المطران بقعوني ترأس قداس اثنين الباعوث... والعودة إلى القيم المسيحية الصحيحة محور عظته

LBCI
أخبار لبنان
05:31

الراعي في القداس السنوي على نية فرنسا: لا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخلات خارجية متفاعلة مع داخلية

LBCI
أخبار دولية
23:42

اردوغان يقر بأن نكسة الانتخابات البلدية شكلت "نقطة تحول" لحزبه

LBCI
أخبار دولية
13:43

النسخة الباريسية للالعاب الاولمبية المقبلة تحمل مبادرة تحقيق المساواة بين الجندرين!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شاب لبناني يُبدع خلطة الـ أفرو طرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

زرع كلية خنزير في جسد مريض تفتح باب الامل لوضع حد للفشل الكلوي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

اردوغان.. من اسطنبول وإلى اسطنبول يعود

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
10:40

موقع إس.إن.إن الإخباري الإيراني: إسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية ومقر إقامة السفير الإيراني في سوريا

LBCI
حال الطقس
02:21

درجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية... متى تنخفض؟

LBCI
موضة وجمال
15:52

أول سعودية تُشارك في ملكة جمال الكون 2024... من هي الحسناء رومي القحطاني؟ (صورة)

LBCI
منوعات
16:33

قررت الذهاب للسباحة مع أصدقائها في بلد غريب... ما حدث مع الشابة لم يكن متوقعاً!

LBCI
منوعات
02:00

زوجان يكتشفان غرفة سرية داخل جدران المنزل... لن تصدّقوا ما وجداه! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
11:13

مقتل قيادي في فيلق القدس في سوريا ولبنان بالغارة الاسرائيلية على دمشق

LBCI
فنّ
03:07

الموت يفجع الفنانة سيرين عبد النور... وبهذه الكلمات المؤثرة ودعت والدتها (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
11:54

استشهاد القيادي في حزب الله اسماعيل علي الزين ‏بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارته في بلدة كونين جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More