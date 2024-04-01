إذا كنتِ حزينة... أضيفي المزيد من أحمر الشفاه: إليكم ما كشفته دراسة جديدة!

إذا كنتِ حزينة... أضيفي المزيد من أحمر الشفاه: إليكم ما كشفته دراسة جديدة!

وجدت دراسة أن المكياج يمكن أن يكون له تأثير ملحوظ على تحسين الحالة المزاجية للمرأة ويساعد في الحفاظ على صحة نفسية جيدة.



وفي التفاصيل، قام الباحثون بتجنيد 240 شابة متطوعة للقيام بالدراسة، وطلبوا من نصفهن أن تضعن المكياج ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع بينما اعتمدت النساء الأخريات على مظهرهن الطبيعي.



ووجد الباحثون أن النساء اللواتي تضعن المكياج شهدن انخفاضًا ملحوظًا في أعراض الاكتئاب، انخفاض مستويات التوتر، وارتفاعًا في احترام الذات.



وفي هذا السياق، طرح الخبراء نظرية "تأثير التمويه" ومفادها أن المكياج يساعد النساء في التغلب على مخاوف الصورة الذاتية من خلال تغيير مظهرهن مع تحفيز مشاعر الجاذبية ما يحسّن مزاجهن.



وقال فريق البحث من جامعتي ساو باولو البرازيلية وكوينزلاند الأسترالية إن النتائج أشارت إلى أن الاستخدام المتكرر للمكياج يمكن أن يساهم في تحسين فعال ومستدام في الرفاهية والصحة العقلية لدى النساء.