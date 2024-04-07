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طبيب تجميل يكشف سبب عدم الحصول على مظهر المشاهير: "لن يحدث إطلاقاً" (فيديو)

موضة وجمال
2024-04-07 | 13:09
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طبيب تجميل يكشف سبب عدم الحصول على مظهر المشاهير: &quot;لن يحدث إطلاقاً&quot; (فيديو)
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طبيب تجميل يكشف سبب عدم الحصول على مظهر المشاهير: "لن يحدث إطلاقاً" (فيديو)

عرض جرّاح التجميل الشهير لعائلة كارداشيان غارث فيشر تجربة واقعية للأشخاص الذين يأملون تحقيق مظهر شبيه بالمشاهير من خلال إجراء جراحات تجميلية، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وقال فيشر، في حديث له أثناء حلوله ضيفاً على بودكاست The Face with Alex Pike، "إنّ وسائل التواصل الاجتماعي مثل انستغرام أعطت نظرة مشوّهة للناس عن الجمال".
 
وأكّد في سياق متّصل على أن رغبة هؤلاء الأشخاص في "تغيير ملامحهم لجعلها تبدو كفلتر ما، لن تحدث إطلاقاً"، مشدداً على أهمية السماح للمرضى المحتملين بمعرفة أنهم لن يكونوا قادرين على الحصول على الجمال الاصطناعي الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي في الحياة الحقيقية.
 
وتابع: "علينا أن نكون صادقين مع مرضانا"، لافتاً إلى وجود أفكار مختلفة حول ما يريدون تغييره والّتي لا يُمكن تنفيذها بشكل كامل.
 
وأضاف فيشر: "أحب البساطة في التجميل ولا أريد أن يبدو الناس وكأنهم خضعوا لجراحة تجميلية".
 
والجدير ذكره أن فيشر هو أحد جراحي التجميل المفضلين في هوليوود وقد أطلق عليه ذات مرة لقب "المحسن" في مجلة "فانيتي فير".
 
كما أجرى فيشر أيضاً عملية تجميل في الوجه لنجمة تلفزيون الواقع الأميركية كريس جينير وعمليتين لتكبير الثدي وإزالة ورم من الوجه لابنتها كلوي كارداشيان.
 

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