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بمنتج واحد فقط... فيكتوريا بيكهام تكشف طريقة الحصول على "ماكياج عيون سموكي" مثالي (فيديو)
موضة وجمال
2024-04-08 | 10:14
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بمنتج واحد فقط... فيكتوريا بيكهام تكشف طريقة الحصول على "ماكياج عيون سموكي" مثالي (فيديو)
كشفت النجمة البريطانية الشهيرة وعارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام عن أحد أسرار جمالها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام"، وذلك وفق ما جاء في مجلة "
بيبول
" الأميركيّة.
وظهرت بيكهام في مقطع الفيديو المذكور وهي تشارك مع متابعيها طريقة انشاء مكياج عيون "سموكي" مثالية أو Smokey Eye Look بمنتج واحد فقط وهو قلم تحديد العيون Satin Kajal من "فيكتوريا بيكهام بيوتي" بلون الكاكاو.
وأوضحت بيكهام أن الخطوة الأولى للحصول على هذا المظهر المميز هي استخدام مبراة مناسبة لقلم تحديد العيون، مؤكدةً أن هذا الأمر سيساعد الأشخاص في الحصول على تطبيق دقيق للمنتج على العيون.
وتابعت بيكهام: "الخطوة التالية هي رسم خط رفيع جدًا على خط الرموش العلوي، تزيد سماكته قليلاً كلّما اقترب من الأذن"، مضيفةً أنها تقوم في بعض الأحيان بمدّ الخط بشكل أكبر لإضافة "جناح صغير".
كما رسمت بيكهام عدداً كبيراً من النقاط الصغيرة أسفل خط رموشها السفلي وهي نصيحة قدمتها لها خبيرة التجميل الخاصة بها “منذ سنوات"، كونها تجعل الرموش تبدو أقرب إلى بعضها البعض.
ووضعت بيكهام في الخطوة التالية المنتج المذكور على يدها وبدأت بتطبيقه باستخدام فرشاة، مشيرةً إلى أنها تنتقل "من خارج العين إلى منتصفها" كون هذه الطريقة تتناسب مع شكل عينها أكثر.
وأنهت بيكهام الإطلالة باستخدام الإسفنجة لإضافة كمية المنتج المتبقية على يدها "بشكل خفيف جدًا" أسفل عينها، مشيرةً إلى أنها تقوم "في بعض الأحيان بهذه الخطوة باستخدام إصبعها أو الفرشاة".
وقالت بيكهام إنها تستخدم المنتج نفسه في الجزء الداخلي من خط رموشها السفلي أيضًا، مما يخلق خطًا أكثر جرأة وكثافة.
آخر الأخبار
موضة وجمال
النجمة البريطانية
عارضة الأزياء
فيكتوريا بيكهام
سر جمال
مكياج عيون سموكي
خط رموش.
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