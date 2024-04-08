الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بمنتج واحد فقط... فيكتوريا بيكهام تكشف طريقة الحصول على "ماكياج عيون سموكي" مثالي (فيديو)

موضة وجمال
2024-04-08 | 10:14
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بمنتج واحد فقط... فيكتوريا بيكهام تكشف طريقة الحصول على &quot;ماكياج عيون سموكي&quot; مثالي (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بمنتج واحد فقط... فيكتوريا بيكهام تكشف طريقة الحصول على "ماكياج عيون سموكي" مثالي (فيديو)

كشفت النجمة البريطانية الشهيرة وعارضة الأزياء فيكتوريا بيكهام عن أحد أسرار جمالها في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "انستغرام"، وذلك وفق ما جاء في مجلة "بيبول" الأميركيّة.
 
وظهرت بيكهام في مقطع الفيديو المذكور وهي تشارك مع متابعيها طريقة انشاء مكياج عيون "سموكي" مثالية أو Smokey Eye Look بمنتج واحد فقط وهو قلم تحديد العيون Satin Kajal من "فيكتوريا بيكهام بيوتي" بلون الكاكاو.
 
وأوضحت بيكهام أن الخطوة الأولى للحصول على هذا المظهر المميز هي استخدام مبراة مناسبة لقلم تحديد العيون، مؤكدةً أن هذا الأمر سيساعد الأشخاص في الحصول على تطبيق دقيق للمنتج على العيون.
 
وتابعت بيكهام: "الخطوة التالية هي رسم خط رفيع جدًا على خط الرموش العلوي، تزيد سماكته قليلاً كلّما اقترب من الأذن"، مضيفةً أنها تقوم في بعض الأحيان بمدّ الخط بشكل أكبر لإضافة "جناح صغير".
 
كما رسمت بيكهام عدداً كبيراً من النقاط الصغيرة أسفل خط رموشها السفلي وهي نصيحة قدمتها لها خبيرة التجميل الخاصة بها “منذ سنوات"، كونها تجعل الرموش تبدو أقرب إلى بعضها البعض.
 
ووضعت بيكهام في الخطوة التالية المنتج المذكور على يدها وبدأت بتطبيقه باستخدام فرشاة، مشيرةً إلى أنها تنتقل "من خارج العين إلى منتصفها" كون هذه الطريقة تتناسب مع شكل عينها أكثر.
 
وأنهت بيكهام الإطلالة باستخدام الإسفنجة لإضافة كمية المنتج المتبقية على يدها "بشكل خفيف جدًا" أسفل عينها، مشيرةً إلى أنها تقوم "في بعض الأحيان بهذه الخطوة باستخدام إصبعها أو الفرشاة".
 
وقالت بيكهام إنها تستخدم المنتج نفسه في الجزء الداخلي من خط رموشها السفلي أيضًا، مما يخلق خطًا أكثر جرأة وكثافة.

آخر الأخبار

موضة وجمال

النجمة البريطانية

عارضة الأزياء

فيكتوريا بيكهام

سر جمال

مكياج عيون سموكي

خط رموش.

طبيب تجميل يكشف سبب عدم الحصول على مظهر المشاهير: "لن يحدث إطلاقاً" (فيديو)
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2024-04-07

طبيب تجميل يكشف سبب عدم الحصول على مظهر المشاهير: "لن يحدث إطلاقاً" (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-04-03

ما حقيقة مشاركة السعودية في مسابقة ملكة جمال الكون 2024؟

LBCI
موضة وجمال
2024-04-02

إلى النساء... اعتمدن هذه التسريحات للشعر لإخفاء علامات الشيخوخة

LBCI
موضة وجمال
2024-04-01

إذا كنتِ حزينة... أضيفي المزيد من أحمر الشفاه: إليكم ما كشفته دراسة جديدة!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:00

حبيب أطلع بري على قرار مجلس الوزراء حول طلب قرض من "صندوق أبو ظبي للتنمية" لمصلحة مصرف الإسكان

LBCI
أخبار دولية
09:43

القيادي العسكري الإيراني محمد رضا زاهدي كان عضوًا في مجلس شورى حزب الله

LBCI
أخبار دولية
12:13

الأربعاء أول أيام عيد الفطر

LBCI
خبر عاجل
06:06

اختراق صفحة الـLBCI News على منصة "إكس"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

جبيل تتحرك لليوم الثاني على اثر اختفاء باسكال سليمان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
01:43

بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين

LBCI
أمن وقضاء
17:51

آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...

LBCI
خبر عاجل
11:48

مصادر أمنية تؤكد للـLBCI وجود لبنانيين وسوريين ضمن المجموعة الخاطفة لباسكال سليمان

LBCI
أمن وقضاء
02:33

قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟

LBCI
أخبار دولية
12:13

الأربعاء أول أيام عيد الفطر

LBCI
فنّ
14:35

"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)

LBCI
امن وقضاء
09:10

الجيش: توقيف ٣ سوريين إضافيين مشاركين في عملية خطف باسكال سليمان

LBCI
خبر عاجل
01:31

استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More