استوحت الفستان من عالم "التنس"... إطلالة زندايا بالأبيض تُبهر الجماهير (صور)

باتت النجمة الأميركية زيندايا واحدة من أكثر الشخصيات المنتظرة على السجادة الحمراء، حيث تتألق بإطلالاتها الرائعة في عالم الموضة.

وقد أثبتت زيندايا جدارتها بلقب "أفضل فستان" في ليلة الأربعاء الماضية، عندما تألقت في العرض الأول لفيلم "Challengers" في ليستر سكوير بلندن.

والممثلة البالغة من العمر 27 عامًا، لم تكتفِ بمجرد الحضور، بل قامت بتصميم ملابسها خصيصًا لتتناسب مع طابع الفيلم، وخرجت بفستان أبيض مبهر، من وحي عالم التنس.

ويتميز الفستان المطرز بالترتر بياقة جميلة وأزرار في الأسفل من الأمام، مع تنورة مطوية تحمل حاشية مخططة بألوان الأحمر والأبيض والأزرق، مما يجعلها تشبه شبكة التنس.

وتبرز زيندايا جاذبيتها بتصميم الفستان الذي يعانق الجسم، مع تفاصيل جريئة مثل الظهر العاري والشق العالي، اللذين يسلطان الضوء على ساقيها الطويلتين بشكل متألق.

ويُذكر أن زيندايا تستمر في إثبات نفسها كأيقونة للموضة والأناقة في عالم الترفيه بحضورها الساحر واختيارها الذكي للأزياء.