القضاء يُنصف ديفيد بيكهام... ما علاقة علامته التجارية؟

فاز لاعب كرة القدم السابق ديفيد بيكهام بدعوى قضائية بقيمة 240 مليون جنيه إسترليني (نحو 300 ألف دولار) ضد أشخاص يقومون ببيع نسخ مزيّفة من منتجات علامته التجارية DB Ventures عبر الإنترنت، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

وكشفت ملفات ووثائق الدعوى أن المدعى عليهم كانوا يبيعون النسخ المزيفة على مواقع "أمازون" Amazon و"إيباي" eBay و"إتسي" Etsy من قبل شركات أو أفراد في الصين أو أي مكان آخر في آسيا.

وتتكون النسخ المزيفة من ملابس، وأحذية، وعطور، ومنتجات العناية بالشعر والجسم، وكرات القدم، وألعاب الفيديو، والنظارات، والمجوهرات بالإضافة إلى الساعات.

وزعمت الدعوى أن النسخ المذكورة "تؤدي إلى تآكل سمعة العلامة التجارية" بالإضافة إلى أنها تكلف الشركة "خسائر كبيرة في المبيعات".

كما وافقت المحكمة على طلب بيكهام بإصدار حكم غيابي ضد 44 متهمًا، ودفعهم 8 آلاف جنيه إسترليني عن كل انتهاك.