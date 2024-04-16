الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
24
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
24
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
23
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
علماء يؤكدون... ارتداء الكعب العالي يُعزز الشكل والصحة: ما السبب؟
موضة وجمال
2024-04-16 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
علماء يؤكدون... ارتداء الكعب العالي يُعزز الشكل والصحة: ما السبب؟
يقترح العلماء أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن يكون خطوة ذكية في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على اللياقة البدنية، وفق موقع "
ذا صن
".
ويقال إن الأحذية العالية تقوي عضلة الساق والكاحلين، ويمكن للرجال الاستفادة منها أيضًا إذا كانوا شجعانًا بما يكفي لارتدائها.
ويقول الخبير الاميركي البروفسور غريغوري ساويكي: "ترتدي النساء عادةً الكعب العالي لتحسين مظهرهنّ، ولكن قد يكون في هذه الاحذية ما هو اكثر مما تراه العين."
ووجدت الدراسة التي أجراها فريقه على الأشخاص الذين يرتدون الكعب العالي أن الأوتار في الكاحلين والساقين أصبحت أكثر صلابة، مما يجعل عضلات الساق أكثر قوة وكفاءة.
ووجد مرتديها أن المشي بالأحذية العادية أسهل بكثير بعد 1500 خطوة يوميًا بالكعب العالي لمدة 99 يومًا.
وقام معهد جورجيا للتكنولوجيا باختبار النساء والرجال الذين لم يرتدونها من قبل أو نادراً ما يرتدونها.
وساروا في أحذية رياضية مصنوعة خصيصًا بكعب يبلغ ثلاثة بوصات يوميًا على مدار 14 أسبوعًا لاختبار التأثير.
وقال البروفيسور ساويكي في مقال له بمجلة Applied Physiology: "إن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي بشكل معتاد يعيد تشكيل أوتار عضلات الساق من الناحية الهيكلية ويحسن المشي".
وتابع: "قد يتمتع مرتدي الكعب العالي بفوائد المشي بأقلّ مجهود لأسابيع."
آخر الأخبار
صحة وتغذية
موضة وجمال
علماء
ارتداء
الكعب العالي
صحة
الشكل
اللياقة البدنية
عضلة الساق
الكاحلين.
القضاء يُنصف ديفيد بيكهام... ما علاقة علامته التجارية؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:01
وزارة الصحة في غزة: مقتل 33843 فلسطينيا وإصابة 76575 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
06:01
وزارة الصحة في غزة: مقتل 33843 فلسطينيا وإصابة 76575 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول
0
أخبار لبنان
2024-04-15
وزارة الصحة للصيادلة: لإعادة الكميات المتوفرة في صيدلياتكم من هذه المنتجات إلى شركتنا
أخبار لبنان
2024-04-15
وزارة الصحة للصيادلة: لإعادة الكميات المتوفرة في صيدلياتكم من هذه المنتجات إلى شركتنا
0
آخر الأخبار
2024-04-15
وزارة الصحة بغزة: نناشد المؤسسات المعنية إنشاء مستشفيات ميدانية بمدينة غزة والشمال لتوفير الخدمات الصحية
آخر الأخبار
2024-04-15
وزارة الصحة بغزة: نناشد المؤسسات المعنية إنشاء مستشفيات ميدانية بمدينة غزة والشمال لتوفير الخدمات الصحية
0
آخر الأخبار
2024-04-15
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 33797 فلسطينيا وإصابة 76465 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-04-15
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 33797 فلسطينيا وإصابة 76465 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2024-04-15
القضاء يُنصف ديفيد بيكهام... ما علاقة علامته التجارية؟
موضة وجمال
2024-04-15
القضاء يُنصف ديفيد بيكهام... ما علاقة علامته التجارية؟
0
موضة وجمال
2024-04-14
طريقة مميزة لوضع الماسكارا... رموشك ستبدو كالرموش الاصطناعية! (فيديو)
موضة وجمال
2024-04-14
طريقة مميزة لوضع الماسكارا... رموشك ستبدو كالرموش الاصطناعية! (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-04-13
بعد صراع مع المرض... رحيل الأيقونة في عالم الأزياء روبيرتو كافالي: وصورة تجمعه بهيفاء وهبي (صورة)
موضة وجمال
2024-04-13
بعد صراع مع المرض... رحيل الأيقونة في عالم الأزياء روبيرتو كافالي: وصورة تجمعه بهيفاء وهبي (صورة)
0
موضة وجمال
2024-04-12
استوحت الفستان من عالم "التنس"... إطلالة زندايا بالأبيض تُبهر الجماهير (صور)
موضة وجمال
2024-04-12
استوحت الفستان من عالم "التنس"... إطلالة زندايا بالأبيض تُبهر الجماهير (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:45
سالم لـ"عشرين 30": إسرائيل تحضر لرد جدي... وواشنطن لا تحبذ حربًا
أخبار لبنان
15:45
سالم لـ"عشرين 30": إسرائيل تحضر لرد جدي... وواشنطن لا تحبذ حربًا
0
أخبار لبنان
08:53
غارة استهدفت سيارة على طريق المجبل في بلدة عين بعال
أخبار لبنان
08:53
غارة استهدفت سيارة على طريق المجبل في بلدة عين بعال
0
فنّ
2024-04-14
وفاة الممثلة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما
فنّ
2024-04-14
وفاة الممثلة المصرية المعتزلة شيرين سيف النصر عن عمر 56 عاما
0
آخر الأخبار
2024-04-14
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 33729 فلسطينيا وإصابة 76371 آخرين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
2024-04-14
وزارة الصحة في غزة: استشهاد 33729 فلسطينيا وإصابة 76371 آخرين في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في واشنطن... لبنان حاضر في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
تقارير نشرة الاخبار
13:51
انطلاق المشوار التقليدي للشعلة الأولمبية من اليونان قبل حوالى المئة يوم على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
حرب غزة في قلب كاليفورنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بـ٣ فائزين... جائزة بيروت للتطوع تختتم "بيروت عاصمة الشباب العربي"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
قطاع الزراعة والصناعات الغذائية واعد... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
سفراء الخماسية يستكملون لقاءاتهم: هل من رئيس قريبا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
هل من بديل لليد العاملة غير اللبنانية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
كيف تقرأ واشنطن التهديدات الاسرائيلية - الايرانية بالتصعيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هذه هي الصواريخ والمسيّرات الايرانية التي أضاءت سماء إسرائيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
01:41
جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة
أمن وقضاء
01:41
جريمة قتل مروعة في صيدا: قطّعها ودفنها في الحديقة
2
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
امن وقضاء
07:28
جريمة قتل في العزونية قضاء عاليه... ما الدوافع؟
3
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
منوعات
10:26
"ثبتوه على الأرض فابتسم ابتسامة عريضة"... حقائق صادمة عن المراهق الذي طعن الأسقف مار ماري إيمانويل! (صور)
4
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر المحروقات...ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
02:08
ارتفاع سعر المحروقات...ماذا عن الغاز؟
5
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
فنّ
05:46
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
6
آخر الأخبار
14:36
هيئة البث الاسرائيلية: هناك استعداد إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير وتوقعات برد إيراني إضافي
آخر الأخبار
14:36
هيئة البث الاسرائيلية: هناك استعداد إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير وتوقعات برد إيراني إضافي
7
أخبار دولية
00:59
مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"
أخبار دولية
00:59
مهاجم الأسقف مار ماري عمانوئيل يبلغ من العمر 15 عامًا..الهجوم اعتُبر "عملًا ارهابيًا"
8
منوعات
15:15
إدمانها الجنسي يزودها بأفكار انتحارية... شابة ثلاثينية تتحدث عما مرّت به!
منوعات
15:15
إدمانها الجنسي يزودها بأفكار انتحارية... شابة ثلاثينية تتحدث عما مرّت به!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More