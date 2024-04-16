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علماء يؤكدون... ارتداء الكعب العالي يُعزز الشكل والصحة: ما السبب؟

موضة وجمال
2024-04-16 | 11:03
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علماء يؤكدون... ارتداء الكعب العالي يُعزز الشكل والصحة: ما السبب؟
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علماء يؤكدون... ارتداء الكعب العالي يُعزز الشكل والصحة: ما السبب؟

يقترح العلماء أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن يكون خطوة ذكية في الاتجاه الصحيح عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على اللياقة البدنية، وفق موقع "ذا صن".
 
ويقال إن الأحذية العالية تقوي عضلة الساق والكاحلين، ويمكن للرجال الاستفادة منها أيضًا إذا كانوا شجعانًا بما يكفي لارتدائها.
 
ويقول الخبير الاميركي البروفسور غريغوري ساويكي: "ترتدي النساء عادةً الكعب العالي لتحسين مظهرهنّ، ولكن قد يكون في هذه الاحذية ما هو اكثر مما تراه العين."
 
ووجدت الدراسة التي أجراها فريقه على الأشخاص الذين يرتدون الكعب العالي أن الأوتار في الكاحلين والساقين أصبحت أكثر صلابة، مما يجعل عضلات الساق أكثر قوة وكفاءة.
 
ووجد مرتديها أن المشي بالأحذية العادية أسهل بكثير بعد 1500 خطوة يوميًا بالكعب العالي لمدة 99 يومًا.
 
وقام معهد جورجيا للتكنولوجيا باختبار النساء والرجال الذين لم يرتدونها من قبل أو نادراً ما يرتدونها.
 
وساروا في أحذية رياضية مصنوعة خصيصًا بكعب يبلغ ثلاثة بوصات يوميًا على مدار 14 أسبوعًا لاختبار التأثير.
 
وقال البروفيسور ساويكي في مقال له بمجلة Applied Physiology: "إن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي بشكل معتاد يعيد تشكيل أوتار عضلات الساق من الناحية الهيكلية ويحسن المشي".
 
وتابع: "قد يتمتع مرتدي الكعب العالي بفوائد المشي بأقلّ مجهود لأسابيع."

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