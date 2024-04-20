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قطع ملابس للأميرة ديانا تعرض في هونغ كونغ قبل بيعها ضمن مزاد
موضة وجمال
2024-04-20 | 02:00
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قطع ملابس للأميرة ديانا تعرض في هونغ كونغ قبل بيعها ضمن مزاد
عُرضت بدءاً من الخميس في هونغ كونغ ستّ قطع ملابس تعود إلى الأميرة ديانا، من بينها سترة صفراء بأزرار ذهبية ارتدتها الأميرة خلال زيارة إلى المستعمرة البريطانية السابقة عام 1989، وذلك قبل طرحها في مزاد مرتقب خلال حزيران.
ويستمر المعرض الذي يضمّ مجموعة الفساتين والأحذية والحقائب الخاصة بأميرة ويلز، لاثني عشر يوما ويقام في أحد مراكز التسوق في هونغ كونغ.
وستُعرض القطع لاحقاً في ايرلندا قبل طرحها للبيع ضمن مزاد في 27 حزيران.
وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، يقول مارتن نولان، مدير دار "جوليينز" للمزادات ومقرها في كاليفورنيا، إنّ أميرة ويلز التي توفيت في حادث سيارة في باريس عام 1997، كانت تتّبع الموضة "في كل مرة تختار فيها ملابسها وتخرج".
ويبلغ السعر التقديري للسترة الصفراء التي صممتها كاثرين ووكر 50 ألف دولار، بينما حُدّد السعر التقديري لفستان سهرة من قماش التول الأزرق ومطبّع بالنجوم بـ400 ألف دولار.
وكانت الأميرة ديانا ارتدت هذا الفستان الذي صممه موراي عربيد، خلال عرض أول لمسرحية "ذي فانتوم أوف ذي اوبرا" عام 1986 في ويست إند في لندن.
ومن بين القطع المعروضة أيضاً فستان سهرة من الحرير والدانتيل صمّمه فيكتور إدلستين، وفستان زهري مطبّع بالورود من تصميم كاثرين ووكر ارتدته ديانا في العام 1991.
وقال نولان إن الملابس تشكل "قطعاً ملموسة ومواضيع للمناقشة" في آن، ولا تزال تثير إعجاب محبي الأميرة.
وأضاف "لا يزال الناس يحبون ديانا كما لو كانت معنا اليوم، وهذا أمر مذهل".
وفي العام 2023، باعت دار "جوليينز" للمزادات فستان سهرة للأميرة ديانا بمبلغ قياسي بلغ 1,14مليون دولار.
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