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كايلي جينر تُثير حماسة الجمهور... هكذا روّجت لعلامتها التجارية (صورة)

موضة وجمال
2024-04-20 | 07:04
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كايلي جينر تُثير حماسة الجمهور... هكذا روّجت لعلامتها التجارية (صورة)
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كايلي جينر تُثير حماسة الجمهور... هكذا روّجت لعلامتها التجارية (صورة)

كايلي جينر تُثير حماسة الجمهور... هكذا روّجت لعلامتها التجارية (صورة)

ظهرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كايلي جينر عارية الصدر في صورة جديدة نشرتها عبر حساب علامتها التجارية Khy على انستغرام، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وأرفقت جينر الصورة التي روّجت من خلالها لمجموعتها المرتقبة بعبارة: "Drop 005: DENIM  قريبًا بالتعاون مع نتاشا زينكو".
 
وظهرت جينر في الصورة باللونين الأبيض والأسود، وهي ترتدي بنطالاً داكناً وفضفاضاً فوق اثنين آخرين أخف وزناً أثناء تغطيتها ثدييها.
 
وأطلقت العلامة التجارية Khy أول مجموعة لها في تشرين الأول 2023، المكونة من قطع مصنوعة من الجلد الصناعي والتي حققت نجاحًا كبيرًا إذ تم بيعها على الفور.
 

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