ريهانا تكشف عن أفضل وأسوأ إطلالاتها: "لن أكررها أبداً"

ريهانا تكشف عن أفضل وأسوأ إطلالاتها: "لن أكررها أبداً"

تحدثت المغنية العالمية ريهانا خلال حفل إطلاق حذاء Fenty x Puma Creeper Phatty Earth Tone في لندن يوم الأربعاء الفائت عن أفضل وأسوأ إطلالاتها، وذلك بحسب ما جاء في مجلة " بيبول " الأميركية.



وقالت ريهانا إنها اعتمدت أحياناً إطلالات جريئة جداً، مشيرةً إلى المرّة التي أظهرت فيها سروالها الداخلي.



ولفتت ريهانا إلى أن الفستان الذي ارتدته في حفل توزيع جوائز "الغرامي" والذي صممه المصمم الشهير آدم سلمان، كان من بين أكثر الاطلالات المفضلة لديها.



وأشارت أيضاً إلى إطلالتها خلال حفل "الميت غالا" Met Gala عام 2014، حيث ارتدت فستاناً مكشوف الظهر من تصميم دار ستيلا ماكارتني.



كما تابعت ريهانا بالحديث عن إطلالاتها السيئة، إذ ذكرت بدلة "بيتر دو" التي ارتدتها خلال مقابلة على السجادة الحمراء وقالت: "هذا يبدو مثيرًا للسخرية نوعًا ما".



وأضافت ريهانا التي كشفت مؤخراً أن مصدر إلهامها في عالم الموضة هو حبيبها "آساب روكي": "هناك بدلة بنية اللون أحببناها كثيرًا إلا أنها جعلتني أبدو كسائق شاحنة".