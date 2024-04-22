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خبيرة تجميل تكشف سبب عدم لجوئها لمراكز التجميل للعناية ببشرتها... وهذا ما نصحت به
موضة وجمال
2024-04-22 | 05:16
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خبيرة تجميل تكشف سبب عدم لجوئها لمراكز التجميل للعناية ببشرتها... وهذا ما نصحت به
خبيرة تجميل تكشف سبب عدم لجوئها لمراكز التجميل للعناية ببشرتها... وهذا ما نصحت به
كشفت خبيرة التجميل البريطانية هانا بيتس، وفق ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية، عن السبب الذي يجعلها غير راغبة بحجز موعد في مراكز التجميل للعناية ببشرتها.
وقالت بيتس إنها تفضل الاسترخاء والاعتناء ببشرتها في المنزل بدلاً من اللجوء الى مراكز التجميل التي تستخدم عادةً تقنيات البخار، والتدليك ووضع الأقنعة التي يمكن لأي شخص القيام بها في المنزل.
وتابعت: "يمكنني القيام بهذه الجلسة واستخدام التقنيات نفسها في منزلي"، مضيفةً أن الجلسات المذكورة قد تكون مضرّة بصحة الوجه والرقبة.
وذكرت بيتس أنها تقوم بعد الجلسة مباشرةً باستخدام مجموعة من المنتجات التي تخفف من حساسية بشرتها. كما تستخدم أيضاً قناع LED في اليوم التالي الذي يساعد على تنعيم البشرة وتنشيطها وتقليل الاحمرار والندبات والبقع الداكنة.
ولفتت إلى استخدامها قناع الكولاجين في اليوم التالي، بالإضافة إلى تمريرها مكعب من الثلج على وجهها لإغلاق المسام وإزالة الكميات المتبقية من المنتج قبل تدليكه بأداة "الغواشا".
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