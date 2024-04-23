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بعدما صدّرت حقائب من جلود نادرة... الحكم على مصممة كولومبية شهيرة بالسجن

موضة وجمال
2024-04-23 | 10:40
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بعدما صدّرت حقائب من جلود نادرة... الحكم على مصممة كولومبية شهيرة بالسجن
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بعدما صدّرت حقائب من جلود نادرة... الحكم على مصممة كولومبية شهيرة بالسجن

بعدما صدّرت حقائب من جلود نادرة... الحكم على مصممة كولومبية شهيرة بالسجن

قضت محكمة في ولاية "ميامي" الأميركية بسجن مصممة الأزياء الكولومبية الشهيرة نانسي غونزاليس 18 شهراً بعد تصديرها منتجات مصنوعة من جلود حيوانات نادرة ومهددة بالانقراض كالثعابين وتماسيح الكايمن إلى الولايات المتحدة، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت غونزاليس للمحكمة وعيناها مغرورقتان بالدموع: "لقد اتخذت قرارات سيئة تحت الضغط".

وأمضت مصممة الأزياء البالغة 71 عاماً معظم مدة عقوبتها بالفعل وراء القضبان، إذ سُجنت 14 شهراً. وسلّمتها السلطات الكولومبية إلى الولايات المتحدة في آب 2023.

وأُوقِفَت مصممة حقائب اليد والمحافظ التي كانت منتجاتها الفاخرة تباع في متاجر في باريس ونيويورك وموسكو وميلانو وسيول وتورنتو وتايوان، في تموز 2022 في مدينة كالي في جنوب كولومبيا أثناء تفتيش منزلها.

وكانت حقائب نانسي غونزاليس التي توزّع خصوصاً في متاجر هارودز في لندن وبيرغدورف غودمان في نيويورك، تُباع بما يصل إلى 4200 دولار. وارتدت سلمى حايك وبريتني سبيرز وفيكتوريا بيكهام أكسسوارات من العلامة التجارية، بحسب ما ذكرت مواقع متخصصة في الموضة.

وبحسب القضاء الأميركي، دفعت نانسي غونزاليس تذاكر طائرة لعدد من الأشخاص إلى نيويورك وميامي ونيوجيرسي حتى يتمكنوا من نقل المنتجات إلى الولايات المتحدة في أمتعتهم الشخصية.

وأشار المدعون الكولومبيون إلى أن غونزاليس نظمت إرسال ما لا يقل عن 200 مادة مصنوعة من جلود الثعابين والتماسيح إلى الولايات المتحدة بين شباط 2016 ونيسان 2019، وهي جلود تم الحصول عليها بشكل قانوني في كولومبيا.

ثم عُثر على الاكسسوارات في صالة عرض المصممة في نيويورك.

لكن هذا النوع من الاستيراد يجب أن يحصل خصوصاً على ترخيص بما يتماشى مع اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس)، والتي تضمن أن هذه التجارة لا تعرّض بقاء هذه الأنواع للخطر.
 

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