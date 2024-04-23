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ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
موضة وجمال
2024-04-23 | 14:06
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ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)
أطلت ملكة جمال لبنان والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون ضمن برنامج "صباح الخير يا عرب" عبر شاشة الـMBC.
وفي التفاصيل، ظهرت ياسمينا في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العالم وتتويجها كوصيفة أولى في المسابقة وكذلك بعد تتويجها
كملكة جمال آسيا وأوقيانيا.
وذكرت ياسمينا أنها منحدرة من عائلة محافظة من جنوب لبنان وعبّرت عن مدى دعم أهلها لها، حيث كان والدها أول من شجعها على المشاركة ضمن مسابقة ملكة جمال لبنان.
وفي هذا السياق، اعتبرت ياسمينا أن مسابقات ملكات الجمال لم تعد "مجرد مسابقة جمال كغيرها" بعد الآن، لأنها منصة لعرض التمكين والتنوع والذكاء والقيادة.
ولفتت ياسمينا الانتباه إلى الأحكام النمطية التي تتعرض لها ملكات الجمال مشيرة إلى أن الموضوع لا يرتبط بالجمال فقط، وتحدثت عن قضيتها المتمثلة بالبنك الغذائي بسبب شح المواد الغذائية في الكثير من المنازل اللبنانية خصوصا بعد انفجار المرفأ وحلول الأزمة الاقتصادية في البلد.
وقالت ياسمينا إنها تطمح إلى تغيير المفهوم النمطي لمسابقات ملكات الجمال في العالم وخصوصا في العالم العربي، وكذلك هي تسعى إلى نشر هذه الثقافة بين المواطنين.
وحثّت ياسمينا الشابات على التركيز على أنفسهن وأهدافهن وعدم التركيز على الجمال الخارجي فقط لأنه معرّض للزوال ولكن المادة التي تقدمها الشابة هي التي ستبقى خالدة في الأذهان.
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