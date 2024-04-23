ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)

ياسمينا زيتون في أول إطلالة تلفزيونية لها بعد تتويجها كوصيفة أولى لملكة جمال العالم... وهذه رسالتها إلى الشابات! (فيديو)

