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إطلالة مبهرة لزيندايا في العرض الترويجي لفيلمها الجديد... هكذا بدت! (صورة)
موضة وجمال
2024-04-25 | 09:22
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إطلالة مبهرة لزيندايا في العرض الترويجي لفيلمها الجديد... هكذا بدت! (صورة)
إطلالة مبهرة لزيندايا في العرض الترويجي لفيلمها الجديد... هكذا بدت! (صورة)
أذهلت النجمة العالمية زيندايا جمهورها بعد ظهورها بفستانٍ أبيض لامع مع غطاء للرأس أثناء حضورها العرض الترويجي لفيلمها الجديد "تشالنجرز" Challengers في ولاية "نيويورك" الأميركية، وفق صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية.
واعتمدت زيندايا فستاناً ضيقاً أظهر قوامها المذهل، كما ارتدت أيضاً حذاء أبيضاً أظهر طولها بشكل أفضل.
وظهرت زيندايا في العرض الترويجي لفيلمها المرتقب وهي ترتدي مجموعة مذهلة من الملابس الرياضية وتنانير التنس.
كما اعترفت زيندايا بأنها لم تكن تعرف "أي شيء" عن التنس قبل مشاركتها في الفيلم، على الرغم من رحلتها السابقة لحضور بطولة "ويمبلدون".
وتلعب زندايا دور تاشي دنكان في الفيلم، وهي لاعبة تنس سابقة تخلت عن مسيرتها المهنية بعد تعرضها لإصابة وبدأت في تدريب زميلها آرت، الذي يلعب دوره الممثل مايك فايست، والذي وقعت في حبه وتزوجته.
وتصدرت زيندايا عناوين الأخبار في جميع أنحاء العالم بسبب إطلالاتها في الأسابيع الأخيرة، إذ اعتمدت مؤخراً تنانير "التنس" والأنماط ذات الطابع الواضح.
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