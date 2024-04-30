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وفاة مصممة فساتين الزفاف اليابانية يومي كاتسورا

موضة وجمال
2024-04-30 | 09:19
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وفاة مصممة فساتين الزفاف اليابانية يومي كاتسورا
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وفاة مصممة فساتين الزفاف اليابانية يومي كاتسورا

وفاة مصممة فساتين الزفاف اليابانية يومي كاتسورا

تُوفيت عن 94 عاماً المصممة اليابانية "يومي كاتسورا"، على ما أعلنت الثلاثاء دار الأزياء التي أسستها هذه المرأة الرائدة في بلدها في مجال تصميم فساتين الزفاف، والتي اشتهرت أيضاً بإهدائها ثوباً للبابا الراحل يوحنا بولس الثاني.

وذكّرت الشركة التي تحمل اسم المصممة في بيان أعلنت فيه وفاتها بأن كاتسورا، واسمها الحقيقي يومي يوكي، افتتحت أول متجر متخصص في فساتين الزفاف في اليابان عام 1964 بعدما أنهت دراستها في باريس، مع أن اللواتي كن يرتدين فساتين الزفاف في اليابان كنّ يقتصرن على 3 في المئة فقط من العرائس.

واضافت الدار في منشور على شبكة "إنستغرام" أن "أكثر من 90 في المئة من العرائس أصبحن اليوم يرتدين فساتين الزفاف"، مشيرة إلى أن "أنشطتها أحدثت تأثيراً قوياً تجاوز نطاق الملابس ليطال أسلوب حفلات الزفاف برمّته".

وبعد الإطلالة العالمية الأولى لتصاميمها خلال عرض أزياء في نيويورك عام 1981، توسع حضور تشكيلاتها ليشمل أكثر من 30 بلداً، من بينها إيطاليا وفرنسا، و"طبعت العرائس ليس في اليابان وحدها، بل كذلك في كل أنحاء العالم"، على ما أبرزت دارها على موقعها الإلكتروني.

وفي عام 1993، صنعت ثوباً كهنوتياً للبابا يوحنا بولس الثاني، استغرق العمل عليه عامين باستخدام تقنية النسج هاكاتا أوري المستخدَمة لصنع زي الكيمونو التقليدي الياباني.

وفي العام نفسه، ارتدى البابا العباءة والتاج المتطابق معها خلال قداس عيد الفصح الذي نُقل تلفزيونياً إلى مختلف أنحاء العالم، وفق ما نقل وكالة "فرانس برس".

وقالت يومها "لقد انهمرت الدموع على خديَّ عندما تلقيت رسالة الشكر من البابا".

وأفاد مكتبها بأن تصاميمها التي دمجت "التقاليد الفنية اليابانية بالموضة العالمية"، قُدِّمَت في أكثر من 200 عرض خلال مسيرتها المهنية.

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