مجموعة من بناطيل الجينز تصدم محبي الموضة... بدت وكأنها مغطاة بالبول: لن تصدقوا كم بلغ سعرها! (صور)

مجموعة من بناطيل الجينز تصدم محبي الموضة... بدت وكأنها مغطاة بالبول: لن تصدقوا كم بلغ سعرها! (صور)

تسببت مجموعة خريف وشتاء علامة الأزياء "جوردان لوكا" الايطالية بصدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي ولمحبي الموضة حول العالم، حيث أطلقت صيحة من بناطيل الجينز التي تميزت ببقع داكنة ضخمة مثل بقع البول.



ومع ذلك، تعرضت المجوعة للسخرية لأن البناطيل بدت وكأنها مغطاة بالبول، وبلغت قيمة كل قطعة حوالي 500 جنيه إسترليني.



وتأسست علامة "جوردان لوكا" عام 2018 على يد "جوردان بوين" و"لوكا ماركيتو"، وهي معروفة بتصاميمها العصرية والتي تتميز بطابع غير تقليدي، وزادت مبيعات الشركة بنسبة 15% بين عامي 2022 و2023، محققة بذلك أكثر من 500 ألف دولار في وقت سابق من هذا العام.



وبالرغم من الجدل الذي أحدثته تلك الأزياء الغريبة، إلا أنه تم بيع كافة البناطيل المليئة بالبقع الداكنة علمًا أن سعرها يُعتبر خياليا.