الحدث الأبرز في عالم الموضة... إليكم تفاصيل حفل "ميت غالا" 2024

الحدث الأبرز في عالم الموضة... إليكم تفاصيل حفل "ميت غالا" 2024

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق حفل "ميت غالا" Met Gala الذي يعد الحدث الأبرز في عالم الموضة إذ ينتظره المشاهير وعشاق الموضة والنقاد كل عام بفارغ الصبر.

ويُقام حفل "ميت غالا" Met Gala هذا العام في السادس من أيار في متحف "ميتروبوليتان" للفنون في مدينة نيويورك الأميركية بهدف جمع تبرعات لمعهد "ميتروبوليتان" للفنون والأزياء.

كما ترأست رئيسة تحرير مجلة "فوغ" آنا وينتور أيضاً إدارة الحفل هذا العام بسبب علاقاتها الجيّدة مع أبرز المشاهير في الولايات المتحدة الأميركية.

ويتمحور موضوع الحفل هذا العام حول الأزياء القديمة والحساسة التي لا يمكن عرضها إذ حمل عنوان Sleeping Beauties: Reawakening Fashion.

أما بالنسبة إلى اللباس المعتمد، فقد طُلب من المشاهير أيضاً ارتداء تصاميم مستوحاة من قصة Garden Of Time القصيرة للكاتب جي جي بالارد عام 1962.

كما يترأس بعض المشاهير أيضاً إدارة الحفل إلى جانب وينتور مثل المغنية العالمية جينيفر لوبيز، والممثلة والمغنية الأميركية زيندايا، والممثل الأسترالي كريس هيمسوورث والمغني باد باني، بالإضافة إلى رئيسين فخريين هما مصمم الأزياء في دار Loewe جوناثان أندرسون والرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو تشيو.