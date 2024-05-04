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"خواتم الطلاق"... صيحة جديدة في عالم المجوهرات!
موضة وجمال
2024-05-04 | 13:31
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"خواتم الطلاق"... صيحة جديدة في عالم المجوهرات!
"خواتم الطلاق"... صيحة جديدة في عالم المجوهرات!
تصدرت "إميلي راتاجكوفسكي" عناوين الأخبار مؤخرًا عندما ارتدت خاتم خطوبتها الضخم من زوجها السابق، والمكوّن من ألماسة مربعة، وذلك لابتكار صيحة جديدة في صناعة المجوهرات سُميت بـ"خواتم الطلاق".
وقالت إميلي إن هذه الخواتم تمثل تطور المرأة على الصعيد الشخصي، كما أوضحت مديرة شركة "بريت كو" للمجوهرات، "راشيل أكماكجيان"، أن هذه الصيحة هي عبارة عن "خاتم خطوبة أو زفاف سابق تمت إعادة صياغته إلى قطعة ترمز لنهاية زواج الثنائي.
وهذا يُعتبر اتجاهًا آخرًا في صناعة المجوهرات من خلال شراء النساء لخواتم الخطوبة الخاصة بهن، حيث أوضحت راشيل أن "ارتداء خاتم الخطوبة هو اتجاه متزايد بين النساء اللواتي ترغبن في الاحتفال باستقلاليتهن وقيمتهن الذاتية.
كذلك، قالت راشيل إنها لفتة رمزية لتأكيد حب الذات وتمكين المرأة، ما يدل على أنها ليست بحاجة إلى الارتباط بشخص آخر للتحقق من قيمتها أو الشعور بالسعادة.
وفي العديد من الثقافات الغربية، يتم ارتداء خواتم الزفاف في الإصبع الرابع من اليد اليسرى، ويعود هذا التقليد إلى الاعتقاد بأن هذا الإصبع يحتوي على "وريد أموري" يمتد مباشرة إلى القلب.
ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بخاتم الطلاق، يمكن وضعه في الأصبع الذي تختاره المرأة، كما أن الخاتم يجب أن يكون قطعة تنتمي إلى المجوهرات الفاخرة، أي تلك المصنوعة من الالماس، الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة.
المصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
الطلاق"...
جديدة
المجوهرات!
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