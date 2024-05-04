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بشكل مفاجئ وبإطلالة مذهلة... مايا رعيدي تدخل القفص الذهبي في لندن!
موضة وجمال
2024-05-04 | 14:50
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بشكل مفاجئ وبإطلالة مذهلة... مايا رعيدي تدخل القفص الذهبي في لندن!
بشكل مفاجئ وبإطلالة مذهلة... مايا رعيدي تدخل القفص الذهبي في لندن!
دخلت ملكة جمال لبنان السابقة، مايا رعيدي، القفص الذهبي وارتبطت رسميا بفهمي كراغولا في لندن.
وفي هذا السياق، تألقت رعيدي بتصميم أنيق بتوقيع المصمم العالمي جورج حبيقة.
وكانت رعيدي قد أعلنت سابقا أنها تستعد لدخول القفص الذهبي في وقت قريب جدا، وأنها ستقوم بتطبيق المكياج على وجهها بنفسها خلال هذا اليوم ولكنها لم تتطرّق إلى تفاصيل إضافية.
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