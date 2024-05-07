حفل "ميت غالا" 2024... إليكم أبرز إطلالات المشاهير على السجادة الحمراء (صور)

تألّق المشاهير والنجوم يوم أمس الإثنين على السجادة الحمراء في حفل "ميت غالا" لعام 2024 الذي أقيم في متحف "ميتروبوليتان" للفنون بهدف جمع التبرعات لمعهد الأزياء التابع له.

وحضر الحفل الذي تمحور هذا العام حول موضوع Sleeping Beauties: Reawakening Fashion، عدداً من النجوم وكان من أبرزهم المغنية العالمية جينيفر لوبيز، والمغنية والممثلة زيندايا، والمغني باد باني وغيرهم.

إليكم أبرز إطلالات المشاهير التي أذهلت الجمهور في هذا الحفل.

كيم كارداشيان

أذهلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان المتابعين إذ ارتدت فستاناً مصنوعاً من قماش "الميتاليك" بالإضافة إلى مشد معدني باللون الفضي وتنورة مصنوعة من قماش "الدانتيل" وقطعة مصنوعة من قماش "النيت" باللون الرمادي.

كاردي بي

تألقت النجمة العالمية كاردي بي بفستان أسود طويل بقصة حورية البحر مصنوع من قماش "التول" كما اعتمدت أيضاً قبعة كبيرة سوداء مصنوعة من القماش نفسه.

زيندايا

اعتمدت المغنية الأميركية زيندايا هذا العام إطلالتين مختلفتين، إذ ارتدت أولاً فستاناً أخضراً مصنوعاً من قماش "التول" من تصميم دار "مارجيلا" مستوحى من تصميم سابق لدار كريستيان ديور الشهير.

كما ارتدت زيندايا أيضاً ثوباً أسوداً يكشف كتفيها مع ذيل طويل وغطاء للرأس مزين بالزهور من تصميم دار "جيفينشي".

كيندال جينير

تألقت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينير بفستان أسود لامع مكون من قطعتين مع هامش برونزي.

ديمي لوفاتو

ارتدت النجمة ديمي لوفاتو فستاناً لامعاً باللون الفضي مع زهور فضية مصنوعة من الترتر.

سيدني سويني

ارتدت الممثلة الأميركية سيدني سويني فستاناً من تصميم دار "ميو ميو" باللون الأزرق الفاتح مع تطريزات زهرية وسوداء جريئة.

جينيفر لوبيز

ارتدت النجمة العالمية جينيفر لوبيز فستاناً شفافاً مزيناً بالخرز والترتر باللون الفضي.

كايلي جينير

ارتدت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينير فستاناً من دون أكمام باللون العاجي مع ذيل طويل.

جيجي حديد

ارتدت عارضة الأزياء جيجي حديد فستاناً مكشوفاً مزيناً بالكشكش والورود باللون الأسود والأصفر من تصميم تومي براون.

دوجا كات

أثارت المغنية دوجا كات جدلاً كبيراً إذ حضرت إلى الحفل وهي ترتدي منشفة بيضاء صغيرة. كما ارتدت لاحقاً فستاناً أبيضاً مبللاً بالماء.

ريتا أورا

صدمت ريتا أورا الجمهور بتصميم فستانها المثير والمكشوف عن الجانبين والذي تضمن أيضاَ بعض قطع الترتر الملونة.

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